«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع القطاع الخاص بالجزائر

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ مع عبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، والنهوض بحركة التبادل التجاري وتبادل الخبرات الاقتصادية بما يرتقي بتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين .

جاء ذلك خلال زيارة السفير الجزائري لمقر الغرفة والوفد الدبلوماسي المرافق له، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة. ورحّب المزروعي بالسفير الجزائري لدى زيارته الغرفة، مثنياً على متانة العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومنوهاً إلى ضرورة تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة للسير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية نحو مستويات أمثل من التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين الجانبين، بما يعكس حجم إمكاناتهما الاقتصادية، خاصة وأن إمارة أبوظبي تعتبر إحدى أهم الوجهات الاقتصادية الجاذبة للأموال والاستثمارات على مستوى العالم، فضلاً عن الاستفادة من الحجم الكبير للسوق الجزائرية والموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة للسوقين الأوروبي والأفريقي.

كما وجّه المزروعي؛ الشكر والتقدير للسفير الجزائري بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات، مثمناً الجهود التي بذلها طوال فترة عمله وما نتج عنها من توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، آملاً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.