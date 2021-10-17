«ملتيبلاي» تستحوذ على «فيولا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتيبلاي، التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة ، ومقرها أبوظبي، استحواذها على شركة الاتصالات التسويقية «فيولا» التي يقع مقرها في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي «ملتيبلاي» المتواصل إلى توسيع نطاق خدماتها في قطاع التسويق الاستراتيجي والرقمي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تعمل الشركة العالمية القابضة على توسيع نطاق الشركات ضمن محفظتها وتعزيز قدرات هذه الشركات لتصبح رائدة في مجالها. وتواصل مجموعة ‹ملتيبلاي› نموها لتصبح لاعباً أساسياً، مع طموحات لتوسيع ممتلكاتها واستثماراتها بشكل أكبر في أنحاء المنطقة. من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تعمل الشركة على توسيع قاعدة عملائها وإيجاد التناغم المطلوب الذي يُضفي المزيد من القيمة على خدماتها.»

تأسست «فيولا في عام 2001، ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات التسويق في أبوظبي، ولها مكاتب أيضًا في دبي والقاهرة. وهي توفر حلولًا تسويقية متكاملة عبر الإعلانات والعلاقات العامة والأحداث وخدمات الإنتاج، مما يكمل الإرث القوي لمجموعة ‹ملتيبلاي› في التسويق والاستراتيجية الرقمية.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ملتيبلاي»: لقد شكلنا علاقة قوية مع شركة الاتصالات التسويقية «فيولا» بعد دمج عملياتها مع شركة ‹ملتيبلاي› للأستشارات التسويقية. فيعد النظام الذي أنشأناه داخل مجموعة ‹ملتيبلاي› مثيرًا للعديد من وسائل الإعلام في المنطقة وصناعة التسويق الرقمي.»

قامت مجموعة «ملتيبلاي» بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك حصة في المنصة الرقمية «ييلدمو» المتخصصة في مجال الدعاية الرقمية وتحليلات اهتمامات العملاء، ومقرها نيويورك، ومنصة الوسائط الرقمية الأمريكية «فايرفلاي» ، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والمشروع المشترك ضمن «مجموعة أومورفيا» الذي يشرف على علامات التجميل تيبس أند توز، بيداشينج، جاز لاونج سبا وبن سهيل للتوزيع.

وأضاف «تتمثل استراتيجيتنا في النمو بقوة. إن حصصنا الاستثمارية في شركة «فايرفلاي وكذلك شركة Yieldmo لتحليلات الاهتمام بالإعلانات ، تمكننا من الاستفادة من قوة الجيل التالي من الابتكار الرقمي وتحليلات البيانات لإحداث تأثير أكبر على العلامات التجارية والمستهلكين «.