منح «رويال جت» شهادة مخصصة لصالة كبار الشخصيات

أبوظبي(الاتحاد)

حصلت شركة رويال جت على شهادة IS-BAH المستوى الثاني لصالة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي.

يعتبر هذا المستوى من الشهادة، الثاني من أصل ثلاثة مستويات تمثل أعلى معايير السلامة الممكنة التي يمكن أن تمتلكها صالة كبار الشخصيات، حيث صممت لترويج استخدام أفضل ممارسات لنظام إدارة السلامة التدريجي لصالة كبار الشخصيات ووكالات مناولة لطائرات رجال الأعمال

تتضمن عملية الاعتماد تدقيقاً كاملاً لأنظمة إدارة السلامة في صالة كبار الشخصيات وإجراءات الطوارئ والأمن والهيكل التنظيمي وبروتوكولات التدريب وإجراءات التشغيل.

تُمنح شهادات التسجيل من قبل مجلس طيران رجال الأعمال الدولي إلى صالات كبار الشخصيات التي أثبتت توافقها بنجاح مع أفضل ممارسات الصناعة، من خلال استكمال تدقيق خارجي من طرف ثالث بوساطة مدقق معتمد.

وقال سعيد الداحمة، مدير صالة كبار الشخصيات في مجموعة رويال جت: «نحن سعداء جداً بالجهود التي بذلها الفريق خلال فترة التدقيق. الخصوصية والراحة والرفاهية والأمان هي أربعة أشياء يمكننا ضمانها أثناء السفر مع رويال جت».