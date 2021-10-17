إكسبو 2020 دبي.. فجر جديد للسياحة والسفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أسهم إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقة مطلع أكتوبر الجاري في تسجيل قطاع السياحة والسفر قفزات قياسية استعاد معها مطار دبي ريادته العالمية للمطارات الأكثر ازدحاماً، وانتعشت بها الحركة السياحية الوافدة إلى دبي، الأمر الذي يمهد الطريق لعصر جديد لقطاع السياحة في دبي.

وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران، الصادرة أمس، تصدر مطار دبي الدولي قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في عدد المقاعد على متن الرحلات الجوية المجدولة خلال أكتوبر 2021، كما سجل أعلى نسبة نمو في السعة المقعدية المجدولة خلال الشهر بنسبة 20.5% بين أكبر 20 مطاراً في العالم، وحل المطار في المركز الـ 11 عالميا من حيث السعة المقعدية الدولية والمحلية.

وبحسب البيانات، فإن مطار دبي الدولي سجل 2.73 مليون مقعد مجدول على متن رحلات الطيران الدولية، مما يجعله الأكبر من حيث عدد المقاعد خلال أكتوبر، ويليه أمستردام بـ 2.48 مليون مقعد، ثم فرانكفورت بـ 2.19 مليون مقعد، ثم لندن هيثرو بـ 2.18 مليون مقعد.

المسارات الأكثر ازدحاماً

استحوذت دبي على 4 من أصل أكثر 10 مسارات ازدحاماً في السعة المقعدية الدولية، حيث جاء مسار دبي والرياض في المركز الثاني عالمياً بنحو 241 ألف مقعد، ثم عاد مسار دبي ولندن هيثرو إلى المركز الثالث بـ 217.7 ألف مقعد، ثم مسار الرحلات بين البحرين ودبي في المركز التاسع بـ 145.5 ألف مقعد، وفي المركز العاشر مسار الرحلات بين دبي وجدة بـ 138.9 ألف مقعد.

عصر جديد للسياحة

وانعكس الرواج السياحي المتزامن مع إكسبو 2020 دبي على مستويات التفاؤل والثقة من قبل العاملين في صناعة السياحة والسفر بدبي بمستقبل القطاع، الأمر الذي دفعهم للتعبير عن هذا التفاؤل بالمشاركة معاً تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في افتتاح رمزي لبوابة إكسبو 2020 دبي إيذانا بدخول عصر جديد للقطاع، في مشهد عكس مدى الزخم الذي أحدثه معرض «إكسبو 2020 دبي» ودوره المهم في تعافي قطاع السياحة العالمي، قام الشركاء في قطاع السياحة في دبي بفتح الأبواب.

وشارك هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة»، يرافقه مجموعة من الشركاء في قطاع السياحة في الاحتفال الرمزي لفتح بوابة «إكسبو 2020 دبي» الضخمة التي تؤدي إلى منطقة الاستدامة، وذلك على ألحان الأغنية الرسمية لمعرض إكسبو «هذا وقتنا»، وبوجود إحدى الفرق الإماراتية التقليدية التي رحبت بالضيوف وزوار المعرض، بما يعكس أصالة وكرم ضيافة الإمارات المنفتحة على العالم.

ويساهم معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة، ويستقبل زواره من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية، في تعزيز مكانة قطاع السياحة في دبي لتحقيق النمو، بالإضافة إلى ترسيخ سمعة المدينة كوجهة عالمية متعددة الثقافات.

ترحيب بالزوار

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن إكسبو 2020 دبي سيتيح لدبي التي تتميز بالتنوع الثقافي مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية، أن تستعرض للعالم تجاربها المختلفة، وتظهر كرم الضيافة العربية الأصيلة، لتؤكد أنها وجهة فريدة ومفضلة وجذابة للناس على اختلاف جنسياتهم وأذواقهم.

وأكد أن الحدث يشكل مرحلة مهمة للعالم لما بعد الجائحة، بعد أن تكاتفت جهود الشركاء المحليين والدوليين لتساهم في تعافي قطاع السياحة في المدينة، ما أدى إلى إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، واستئناف تنظيم الفعاليات، كما رحّبت دبي بالزوّار الدوليين لتشهد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نمواً في أعداد المسافرين.

عام استثائي

اعتبر عصام كاظم 2021 عاماً استثنائياً للقطاع السياحي لأنه يشهد حدثين تاريخيين في دولة الإمارات يتثملان في احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي واستضافة «إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يشكل محطة مهمة في تاريخنا لنحقق المزيد من التعافي والزخم لقطاع السياحة. وشدد كاظم على مواصلة العمل على تطبيق أفضل الإجراءات الوقائية العالمية لضمان الحفاظ على صحة وسلامة سكان وزوار دبي في جميع الأوقات وفي كل مرحلة من مراحل رحلة المسافر، وذلك في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز ريادتنا في قطاعي السياحة والأعمال. وخلال اللقاء الأخير الذي عقدته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مع نحو 500 من شركائها في القطع من المدراء التنفيذيين وممثلي شركات السياحة والسفر والضيافة، أكد المشاركون تفاؤلهم بقدرة قطاع السياحة على تحقيق مستويات أداء قوية وقدرة دبي على محافظة دبي على مركزها الريادي كوجهة مفضلة للزيارة.