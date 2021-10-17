فهد الشليمي يكتب عن إكسبو: نجاح لقوة الإمارات الناعمة

د. فهد الشليمي*

برز مصطلح القوّة الناعمة خلال الثلاثين سنة الفائتة، وقامت الدول الكبرى والإقليمية بمحاولات الحصول على جزء من القوّة الناعمة وأنواعها ومصادرها، فالعديد من الدول ذات القوّة الصلبة والقدرات العسكرية والاقتصادية، تهتم كثيراً بدور القوّة الناعمة التي تعتمد على الجذب والتأثير للدول والمجتمعات من دون إكراه، وتستخدم الدول أبعادها الثقافية والسياسية والحضارية والرياضية، كأحد المرتكزات التسويقية لسياساتها ومصالحها الوطنية وخلق سمعة طيبة وانطباع إيجابي أمام العالم.

وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة، كمثال إيجابي للدول التي تمارس القوّة الناعمة وقدرتها على الجذب والتأثير وخلق السمعة الطيبة من دون إكراه على المجتمعات والشعوب الأخرى عبر مشاريع الجذب الإنساني والحضاري والعلمي والتقني، فوجود فرع لمتحف اللوفر الشهير في أبوظبي وساحة سباق رياضة السيارات وسياسة التسامح الديني وسياسة التبرعات الإنسانية ومساعدة الشعوب في أزمنة «كورونا»، «كوفيد- 19»، كما إن البرنامج النووي السلمي للدولة جعلها من دول البحث العلمي النووي السلمي، بالإضافة إلى البرنامج الفضائي الطموح عبر تدريب رواد الفضاء من دولة الإمارات و«مسبار الأمل»، وهو الأول عربياً، الدائر حول كوكب المريخ، ومسبار الزهرة المتوقع خلال السبع سنوات القادمة.

وبرزت دبي الإمارة المتجددة وعروس العالم على ضفاف خليجنا العربي، كمركز عالمي للجذب الاقتصادي والإعلامي والتقني والتسويقي عبر قائدها النادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الرؤى الفريدة والمتميزة، كما إن الدعم السياسي والإنساني القيادي الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، جعل لدولة الإمارات بصمة إنسانية سياسية مميزة تأهلت به دولة الإمارات من خلال إمارة دبي لتكون الأخيرة مركزاً لمقر إكسبو 2020 بمشاركة أكثر من 190 دولة تعرض ثقافتها وتجارتها للعالم.

وأصبح العالم في دبي يعرض ثقافته وتجارته وقوة اقتصاده في بقعة محدودة المساحة وسهلة الوصول في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة.

معرض إكسبو 2020 دبي، رمز ونجاح لقوة الإمارات الناعمة، وقدرتها على الجذب والتأثير في العالم من دون إكراه وإجبار.

ويعتبر إكسبو 2020، فرصة سياحية وثقافية واستثمارية عالمية نشاهدها عبر عدسات نجاح الإمارات التي تأكدت في استضافة دبي لإكسبو2020.

شكراً للإمارات وشكراً لقادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، في إبراز حضارة الوطن العربي للعالم.. وشكراً للإمارات على إحضاركم العالم إلى دبي.

*رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية