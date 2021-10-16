«إكسبو».. بوابة الشركات الفرنسية الناشئة لأسواق الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يشكل «إكسبو 2020 دبي» نافذة مهمة للشركات الناشئة الطامحة للنمو والولوج إلى أسواق جديدة، للانطلاق منها نحو العالمية، وفرصة استثنائية للتعرف على الفرص المتاحة في 192 دولة مشاركة. وفي هذا السياق، استضاف الجناح الفرنسي المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، أفضل 11 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في بالابتكارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، ضمن برنامج ضمن برنامج مسرعات «French FAB» الشرق الأوسط، المخصص للشركات الابتكارية والأسرع نمواً في مجال الثروة الصناعة الرابعة، حيث قامت الشركات بعرض منتجاتها وتطبيقاتها الابداعية. وقال كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن الهدف من وجود القائمة المختصرة لأفضل 11 شركة ناشئة في فرنسا مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة 4.0 وتعمل في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا الفائقة و«إنترنت الأشياء»، في دولة الإمارات و«إكسبو 2020 دبي»، هو التعريف بابتكارات هذه الشركات وتطوير وبناء علاقات مع الشركات والمؤسسات الإماراتية، بما يمهد الطريق لتعاون قوي في المستقبل.

وتأتي زيارة الشركات الفرنسية الناشئة الأسرع نمواً في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لبحث فرص الاستفادة والمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الصناعية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي: «عملية 300 مليار»، والتي تهدف إلى مضاعفة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

وأكد السفير الفرنسي، أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل حدثاً مهماً لإبراز أهمية الشركات الناشئة بالنسبة لفرنسا والجهود المبذولة لتعزيز دورها في تحفيز الاقتصاد الفرنسي، ضمن رؤية فرنسا 2030 التي حددت 10 مجالات رئيسية لتطوير الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشاريع الناشئة تشكل القوة الدافعة والعامل الرئيسي المحرك للاقتصاد في المستقبل.

علاقات متميزة

أشار شانيل إلى تميز العلاقات الفرنسية الإماراتية في المجالات والصعد كافة، خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، منوهاً بوجود العديد من العلامات التجارية الفرنسية في دولة الإمارات، والتي يأتي في مقدمتها طائرات الإيرباص التي تمتلكها الناقلات الوطنية الإماراتية، مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، ووسائل النقل مثل المترو، فضلاً عن الاستثمارات الفرنسية في مجالات الطاقة.

ولفت إلى وجود أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في الإمارات، ونشاط الحركة التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن البلدين يتطلعان إلى توسيع مجالات التجارة، لتشمل قطاعات ومنتجات جديدة.

400 شركة فرنسية

وقال شانيل: إن الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، يشكل القوة الدافعة لتعزيز العلاقات المتينة بين فرنسا والإمارات، خاصة أن الجناح سيشهد إقامة وتنظيم نحو 50 فعالية أعمال طوال فترة المعرض الممتد لستة أشهر، لافتاً إلى أن الجناح سيستقبل نحو 400 شركة فرنسية، تأتي لاستكشاف الفرص والمشاركة في لقاءات واجتماعات متعددة.

استثمارات وتجارة

من جانبه، قال فؤاد كفيف، رئيس قسم الصناعة والتكنولوجيا النظيفة في وكالة «بزنيس فرانس»، التي قامت بتنظيم الفعالية، والتي تعمل على دعم الاقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية، فضلاً عن دعم الشركات الفرنسية المصدرة واستقبال الاستثمارات الدولية في فرنسا، إن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وفرنسا علاقات متميزة للغاية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية والتكنولوجيا والأزياء والموضة والتجميل.

العمل في الإمارات

وأوضح أن استضافة القائمة المختصرة لأفضل 11 شركة فرنسية ناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، يعكس اهتمام فرنسا بالمستقبل ويواكب توجهات «إكسبو 2020 دبي» في رسم مستقبل أفضل للعالم من خلال إبراز أفضل الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، لافتاً إلى أن ابتكارات وتطبيقات هذه الشركات تخاطب المستقبل، وخاصة في مجالات التصنيع والعقارات والإنشاءات واللوجستيات والرقمنة.

وأوضح كفيف أن زيارة الشركات الفرنسية الناشئة إلى الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع في دبي وأبوظبي، تعتبر خطوة أولى للتعرف على السوق وبناء علاقات مع القطاعات المختلفة، ومن ثم بحث فرص التواجد وافتتاح مكاتب لها في الإمارات، كاشفاً عن تطلع 3 شركات من بين الـ 11 شركة إلى افتتاح مقار لها في الدولة.

حلول وابتكارات

وتنوعت الحلول والابتكارات التي قدمتها الشركات الفرنسية الناشئة، خلال وجودها بالجناح الفرنسي، والتي كان بينها حلول شركة «سقارة» التي تم تأسيسها قبل أربع سنوات فقط، وتتعامل حالياً مع أكثر من 500 شركة في 7 دول بتبني حل الرقمنة لقطاع البناء والإنشاءات.

وقامت الشركة التي يقع مقرها في منطقة باريس الكبرى، والتي جمعت للتو 9 ملايين يورو، بتطوير منصة تعمل على تبسيط وتسريع طلبات تقديم العطاءات في قطاع البناء والإنشاءات، وإدارة البيانات والمعاملات الخاصة بكافة مراحل التنفيذ منذ البداية حتى التسليم، بما فيها التعاقدات مع الموردين، حيث قامت الشركة حتى الآن بإدارة عمليات يزيد مجموعها على 18 مليار يورو عبر المنصة.

ويتطلع مؤسسوها، ألكسندر بروشوت وتوماس كاسو، إلى الوجود في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف معرض «إكسبو»، والانطلاق منها إلى أسواق المنطقة، خاصة أن الشركة التي تضم 100 موظف قد وقعت عقوداً مع شركات متعددة الجنسيات، مثل الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة توتال التي تستخدم حل FieldBox لمنع أعطال المضخات الكهربائية في قاع آبار النفط الخاصة بها، وتقوم الشركة الناشئة بـ 90% من أعمالها في الخارج.

استكشاف الضوء

ويقع جناح فرنسا ضمن منطقة التنقل في «إكسبو 2020 دبي»، ويسعى الجناح إلى استكشاف الضوء كعامل تمكين للتقدم وأداة للتواصل ومصدر للإبداع، كما صُمم الجناح ليكون حلقة وصل بين تراث فرنسا العالمي الذي تعتز به وعالم اليوم الأكثر شمولاً ويقدم حلولاً لبناء عالم أكثر استدامة وأكثر مرونة وفقاً لأجندة الأمم المتحدة 2030.

وينقل الجناح الزوار إلى رؤية متألقة لمستقبل البلاد المستدام مستوحاةٍ من لوحات مونيه.. وتدور تجربة الزائر حول الضوء، حيث كان هذا الموضوع حاضراً منذ بداية المشروع في كل من هندسة الجناح، ومعارضه وجدول برامج فعالياته.