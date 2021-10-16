فرص استثمارية واعدة بمجال الأمونيا واقتصاد الهيدروجين

أبوظبي (الاتحاد)

جاء إعلان شركة «فرتيجلوب» عن طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفتح باب الاكتتاب بداية من يوم الأربعاء الماضي 13 أكتوبر، ليتيح فرصاً استثمارية واعدة في مجال سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون وأسواق الهيدروجين، حيث تعد منتجات الشركة الرئيسة من الأسمدة النيتروجينية ضرورية لتلبية مُتطلبات الإنتاج الغذائي العالمي، مع تزايد نمو سكان العالم.

وتمتلك «فرتيجلوب» العديد من المزايا التي تمكنها من القيام بدور محوري في مجال الأمن الغذائي الذي تزداد أهميته بالنسبة للعالم، وكذلك الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها اقتصاد الهيدروجين الناشئ.

وتأسست شركة «فرتيجلوب» في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين «أو سي آي» بحصة 58%، و«أدنوك» بحصة 42%، وهي تمتلك 4 منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة، ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة أبوظبي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة «فرتيجلوب» 6.6 مليون طن من اليوريا القابلة للبيع والأمونيا التجارية، والتي يتم إنتاجها في 4 شركات تابعة لها في دولة الإمارات ومصر والجزائر.

وتُعد فرتيجلوب أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة.

وتتميز شركة فرتجلوب، بإدارة قاعدة أصول حديثة، كما إن نصف مصانعها تقريباً عمرها أقل من 10 سنوات، وتتمتع الشركة بمرافق إنتاج ذات موقع استراتيجي، ونظراً لكونها من أوائل الشركات بقطاع منتجات الأمونيا الخضراء والزرقاء، تتمتع «فرتيجلوب» بمكانة تؤهلها للاستفادة من فرص اقتصاد الهيدروجين الناشئ.

شركات واعدة

وتضم قائمة منتجات الشركة، «اليوريا»، وهو السماد النيتروجيني الأكثر استخداماً في العالم، و«الأمونيا»، وتستخدم كمُكون في تصنيع الكيماويات الصناعية والأسمدة النيتروجينية، وسائل عادم الديزل، وهو محلول سائل يزيل الانبعاثات الضارة بالبيئة من المركبات

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لـ «فرتيل» التابعة لـ«فرتجلوب»، 2.1 مليون طن متري مُكعب من «اليوريا»، و0.1 مليون طن متري مُكعب من سائل عادم الديزل.

وتشهد شركة «فرتيل»، التي تتخذ من مجمع الرويس للمشتقات البتروكيميائية بأبوظبي، مقراً لها، نمواً متسارعاً في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والأمونيا.

وتأسست «فرتيل» كشركة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 1980، وتُعنى الشركة بإنتاج الأسمدة النيتروجينية، والأمونيا، وعدد من المنتجات المتعلقة بها، كما أصبحت «فرتيل» اليوم إحدى الشركات التابعة لشركة «فرتيجلوب».

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة المصرية للصناعات الأساسية التابعة لـ «فرتيجلوب»، 0.7 مليون طن متري مكعب من الأمونيا، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة المصرية للأسمدة (إي إف سي)، 0.9 مليون طن متري مكعب من الأمونيا، و1.7 مليون طن متري مكعب من اليوريا، و0.4 مليون طن متري مكعب من سائل عادم الديزل.

كما تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لـ«سورفيرت» التابعة لـ«فرتيجلوب»، 0.8 مليون طن متري مكعب من الأمونيا، و1.3 مليون طن متري مٌكعب من اليوريا.

وتقع المصانع وصهاريج التخزين المملوكة لـ«فرتيجلوب» مباشرةً عل أكثر طرق الشحن العالمية ازدحاماً من الشرق الأقصى إلى أوروبا، وتمتلك الشركة مرافق إنتاج تُمكنها من الوصول المباشر إلى 6 موانئ ومراكز توزيع رئيسة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر والخليج العربي، حيث يسمح هذا الموقع بسهولة الوصول إلى الأسواق النهائية الرئيسية

وتمتلك الشركة، أكثر من 750 ألف طن متري مكعب من السعة التخزينية المؤجرة.

فرص استثمارية

ويتيح طرح حصّة 13.8% من أسهم «فرتيجلوب» للاكتتاب العام، فرصة الاستثمار في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم، وهو قطاع واعد بالفرص المستقبلية.

وأعلنت «فرتيجلوب» الأربعاء الماضي عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء فترة الاشتراك في الطرح العام. وتم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و22 مليار درهم.

ومن المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 20 أكتوبر الحالي، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري.

وتتمتع شركة «فرتيجلوب» بمميزات عديدة، منها سجلها القوي على صعيد العائدات وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، ممّا يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل. كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين.

الأمن الغذائي

توفر«فرتيجلوب» منتجات تتزايد أهميتها بشكل يومي في قطاع حيوي يُعنى بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشكل الأسمدة النيتروجينية 60% من استخدامات الأسمدة الزراعية على مستوى العالم.

وتلعب منتجات الشركة دوراً رئيساً في مجال الزراعة العالمية نظراً لحجم إنتاجها، وأهمية منتجاتها في سد احتياجات هذا القطاع المهم من الأسمدة النيتروجينية، حيث توفّر للمزارعين عنصراً ضرورياً يتيح لهم تأمين الطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية، مما يعزز من أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات وأبوظبي في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وتتميز منشآت شركة «فرتيجلوب» في الإمارات، ومصر، والجزائر، بمواقعها الاستراتيجية على مفترق طرق التجارة العالمية، مما يتيح لها الاستفادة من تكاليف شحن منخفضة نسبياً، وإمكانية الحصول على إعفاءات جمركية للوصول إلى الأسواق الرئيسة، إضافة إلى إمكانية البيع المباشر للعملاء، مما يعزز تميّزها مقارنة بالشركات الأخرى.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الأمونيا الخالية من الكربون زيادة كبيرة تقدّر بنحو 26 مليون طن بحلول عام 2030، ونحو 40 مليون طن في عام 2035.

دعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة

تعد «فرتيجلوب» صاحبة دور مهم في دعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة، حيث تعتبر «فرتيجلوب» سبّاقة في مجال تطوير الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تتعدد استخداماتها كحامل للهيدروجين ومصدر للوقود النظيف يسهم في الحد من الانبعاثات التي تمثل 80% من إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة، فعلى سبيل المثال، ظهرت أهمية الأمونيا كبديل نظيف لزيوت الوقود التقليدية الثقيلة، والتي تستخدم بكثرة في قطاع الشحن البحري المعروف بصعوبة التخلص من انبعاثات الكربون في عملياته.