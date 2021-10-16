جزيرة ياس تحتفي بـ«الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

جزيرة ياس على موعد مع طلب سياحي نشط من أسواق سياحية مهمة حتى نهاية العام الجاري، فالسوقان المحلي والخليجي يتصدران الطلب، إلى جانب الأسواق البريطانية والروسية، إضافة إلى أسواق جديدة مثل السوق اليوناني، ما ينبئ بنشاط سياحي في مرافق الجزيرة، تزامناً مع إطلاقها حملة «ياس تحتفل بالـ 50»، وذلك احتفاءً باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق فعاليات متنوعة، بحسب محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال».

وتشهد الجزيرة قبل نهاية العام الجاري، افتتاح مرفقين سياحيين جديدين، بحسب ما كشف عنه الزعابي، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل المرفقين في وقت لاحق.

وأكد الزعابي في لقاء صحفي على هامش إعلان جزيرة ياس عن إطلاقها لحملة «ياس تحتفل بالخمسين» أنه بحسب الحجوزات الحالية، نتوقع ارتفاعاً في الطلب من الأسواق المحلية والخليجية والروسية والبريطانية، وإقبالاً من السوق اليوناني كسوق جديد.

وأضاف: «هذه الحجوزات الإيجابية تعكس ثقة السياح في أبوظبي وبأنها وجهة آمنة ومناسبة وجاذبة لهم».

وأكد الزعابي أهمية «دور جزيرة ياس كوجهة سياحية مهمة في فعاليات الخمسين، فالحملة تضم احتفالات لمدة 50 يوماً في جزيرة ياس من خلال فعاليات متنوعة وخصومات وعروض خاصة ومفاجآت وجوائز، وباقات شاملة تضم الإقامة في الغرف الفندقية مع تذاكر للمدن الترفيهية في عدد من الفنادق».

ويمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من هذه الخصومات والعروض من 14 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، مع فرصةٍ للتنافس والفوز ببعض الجوائز المميزة، بما فيها عروض الإقامة والتذاكر السنوية وتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.

ولفت الزعابي إلى أنه يتخلل احتفالات اليوبيل الذهبي افتتاح فندق ورنر براذرز أبوظبي، الذي سيفتح أبوابه للجمهور في 11 من نوفمبر المقبل، ليكون أول فندق في العالم يحمل اسم وارنر براذرز.

وقال: إن الفندق يضم 257 غرفة فندقية ويبعد 300 متر فقط من عالم وارنر براذرز أبوظبي و600 متر من«ياس ووتروولد»، وتشمل الغرف تذاكر لدخول المدن الترفيهية إلى جانب استمرار توفر المواصلات المجانية التي تربط المدن الترفيهية ببعضها بعضاً وياس مول.

وحول الطلب السياحي، قال الزعابي: «منذ إعلان أبوظبي لاستقبال السياح المطعمين، لاحظنا ارتفاع الطلب من الزوار من السوق المحلي والخليجي ولاسيما السعودي، إضافة إلى السوق الدولي، حيث بدأ السياح في القدوم، ونتوقع ارتفاع الطلب حتى نهاية العام تزامناً مع الفعاليات التي تشهدها الجزيرة».

وأضاف: «نهدف دائماً إلى الاستمرار في عمليات التطوير، وإضافة مرافق جديدة للجزيرة، حيث إن الأعمال الإنشائية في حديقة سي وورلد أبوظبي تسير على قدم وساق، وسيتم إنجاز الأعمال فيها نهاية العام المقبل، إلى جانب وجود مشاريع قيد الدراسة في الوقت الراهن».