«جيتكس 2021» يرسم خريطة طريق جديدة للتحول الرقمي في المنطقة

يوسف العربي (دبي)

يرسم معرض جيتكس2021 خريطة طريق جديدة لمسار التحول الرقمي في المنطقة، بحسب رؤساء تنفيذيين وخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين أكدوا أن المعرض يُعد أكبر منصة لإعطاء الزخم لأحدث الابتكارات التقنية في الشرق الأوسط، ما يجعله محركاً رئيساً لبناء مستقبل مستدام ومتصل.

ويعتبر أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.

ويُعد معرض جيتكس العالمي الفعالية الوحيدة التي تسلط الضوء على أبرز الرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع، بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات «بلوك تشين»، والحوسبة الكمومية، وتقنيات التسويق الغامر، والتكنولوجيا المالية.

ويُعد معرض جيتكس العالمي من أهم المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا، والتي تقام بمشاركة أكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، والجهات الحكومية، والجيل الجديد من الشركات الناشئة لتقديم أحدث الابتكارات فائقة التطور من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في نسخة المعرض لهذا العام، والتي تقام في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الحالي، مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا القائمة والناشئة التي تعمل في 26 قطاعاً مختلفاً، وتشمل فعالياته جلسات تدريبية في مجال التعلم العميق وورش عمل والعروض التقديمية الحية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع الرقمي.

ويُعد معرض جيتكس الفعالية الوحيدة في مجال التكنولوجيا، والتي أقيمت بشكل مباشر خلال عام 2020، وسيتم توسيع المعرض في نسخته للعام الحالي ليكون أكبر من أي وقت مضى ويشمل منظومة عمل القطاع بأكملها، ويقام معرض جيتكس العالمي بالتزامن مع معرض جيتكس نجوم المستقبل، وقمة مستقبل «البلوك تشين»، وقمّة الذكاء الاصطناعي لكل شيء، ومؤتمر التسويق «جيتكس ماركتنغ مينيا»، وفعالية فينتك سيرج.

فويتشك باجدا

زخم عالمي

وقال فويتشك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى «إريكسون» لـ «الاتحاد»: إن جيتكس يُعد منصة مهمة لإعطاء زخم عالمي لأحدث الابتكارات التقنية في الشرق الأوسط.

وأكد أن لهذا الحدث أهمية خاصة بالنسبة للشركة، باعتباره منصة لعرض ابتكاراتها، لا سيما أن شركة إريكسون ترى بأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لبناء مستقبل مستدام ومتصل وتطمح لمواصلة تقديم قيمة مستدامة لبناء مجتمعات يقودها الابتكار، وتتطلع لعرض دور منظومة الاتصالات في الارتقاء بحياة البشر وإعادة تشكيل الأعمال وبناء مستقبل مستدام.

وحول أهم الابتكارات التي تعرضها الشركة خلال مشاركتها في «جيتكس 2021»، قال باجدا: «سيكون موضوع مشاركتنا بعنوان (تخيّل وكل شيء ممكن)، حيث سنعرض كيف يمكن أن تساهم تقنيات الجيل الخامس والاتصال غير المحدود في تغيير الأعمال والمجتمعات والارتقاء بها للأفضل».

وأضاف أنه سيتم إلقاء الضوء على تأثير تقنيات الجيل الخامس على الصناعات المختلفة وعلى المستهلكين على حد سواء، كما سيتم استعراض تقنيات رائدة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لتوضيح كيف يمكن لهذه التقنيات التأثير في الحياة اليومية لجميع سكّان المنطقة، ودعم الأجندات الوطنية والأهداف التنموية المحلية.

السحابة المتعددة

وليد يحيى

من جانبه، قال وليد يحيى، المدير العام في دولة الإمارات ومدير مبيعات أول لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا في «دل تكنولوجيز»: إن الشركة العالمية تؤمن بأهمية التكنولوجيا ودورها الحاسم في تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي، لا سيما في ظل النجاح والنمو المتواصل للقطاع الرقمي في دولة الإمارات نتيجة الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي.

ولفت إلى أن شركة «دل تكنولوجيز» تواصل العمل لاستكشاف السبل والآليات الجديدة التي تساهم في دعم عملائها وجهودهم للتحول إلى مؤسسات رقمية تواكب متطلبات المستقبل، وتتطلع إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تتوفر في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، كما تتطلع للتواصل مع مختلف المؤسسات لتعريفها بأهمية تبني التقنيات المناسبة للمضي قدماً بأعمالهم في عصر البيانات.

وفيما يتعلق بأبرز التقنيات الجديدة التي سيتم عرضها خلال هذه المشاركة قال يحيى، إنه سيتم عرض المجموعة المتكاملة من حلول البنية التحتية التي تضم حلولاً متنوعة للسحابة المتعددة، ومواقع العمل الرقمية، ومختلف حلول البيانات والأمن والتمويل التي تساعد الشركات في نجاح وازدهار أعمالها في الاقتصاد الرقمي.

أيهم الزعيم



توظيف التقنيات

قال أيهم الزعيم، مدير قسم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «ريد هات»: إن أسبوع جيتكس للتقنية يستحوذ على اهتمام شركات التكنولوجيا باعتباره المعرض التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة، متوقعاً أن يشهد الحدث هذا العام توسعاً ونمواً في عدد المشاركين والزوار مع الانتعاش الملحوظ في النشاط الاقتصادي العالمي بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

ولفت إلى أن شركة «ريد هات» تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى تأكيد التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي والنمو والازدهار التكنولوجي في المنطقة ومساعدة عملائها وشركائها على تنفيذ خططهم واستراتيجياتهم التي حددوها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وحول تأثير جيتكس على بيئة الأعمال العامة في دبي والإمارات العربية المتحدة، أكد الزعيم أن المعرض يمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على تطورات المشهد الرقمي في دبي ودولة الإمارات العربية، فضلاً عن تعريف الحضور والزوار بالمتطلبات الجديدة التي نتجت عن التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، حيث ساهمت هذه التحديات في تحفيز عدد كبير الشركات لتسريع وتيرة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية وهو أمر إيجابي.

وقال إن الحدث سيسهم في استعراض الإيجابيات والفوائد التي حققتها دبي والإمارات من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة، وكيف تمكنت من تسخير قدراتها وتوظيف إمكاناتها للارتقاء بجودة حياة سكانها ودعم مجتمعات الأعمال. وكمثال على ذلك، الجهود المبذولة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، حيث نجحت في تقديم نهج مبتكر يتمحور حول «السلامة أولاً» مع تركيزها على إعادة صياغة التجارب في ظل متطلبات الواقع الجديد.

ولفت إلى أن «ريد هات» تتطلع لعرض أحدث استراتيجياتها التي تعمل على تحقيقها بالتعاون مع عملائها وشركائها، إضافة إلى أحدث الحلول والابتكارات التي طورتها لمساعدة عملائها على تحقيق تحولات إيجابية في نماذج أعمالهم.

وتمحور نهج ريد هات دائماً حول تقديم برمجيات وتقنيات تساعد على تحقيق قيمة ملموسة في العديد من المجالات بما في ذلك الابتكار وتحسين التكلفة والإدارة، هذا إلى جانب تمكين العملاء من توليد المزيد من الفرص وتطوير حالات استخدام جديدة.

ونعمل في ريد هات مع شركائها ومجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر على تقديم أفضل الحلول والبرمجيات التي تحتاجها المؤسسات للارتقاء بنماذج أعمالها بما في ذلك تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأتمتة الشبكة وتسخير فوائد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وتمكين العملاء ومنحهم الثقة للاستفادة من الفرص المستقبلية.

زياد يوسف

فرص واعدة

قال زياد يوسف، نائب الرئيس لوحدة الطاقة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك: إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، أحدث تقنياتها وحلولها وخدماتها التي سترتقي بمستوى الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن مشاركة قادة التكنولوجيا فعلياً في هذا الحدث يسهم بدور مهم في إعادة بناء قنوات التواصل مع العملاء، ودعم تبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لعودة الأعمال إلى طبيعتها بشكل كامل وتعزيز النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

وقال يوسف، إن مشاركة شنايدر إلكتريك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 تركز أهمية الفرص الواعدة التي سيقدمها هذا الحدث، ودوره المهم في تعزيز التواصل بين مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكبار صانعي القرار في الأسواق الإقليمية.

ولفت إلى أن التركيز سينصب أيضاً على استعراض سبل بناء «مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً» لمختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الصناعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والطاقة، ومراكز البيانات وبالنظر إلى التغييرات التي شهدناها على مدار العامين الماضيين، من الضروري أن تتجه الشركات نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي، ونحن هنا للمساعدة في ذلك.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الحياة إلى طبيعتها. وسيوفر أسبوع جيتكس 2021 تجربة طال انتظارها من خلال إتاحة المجال أمام الشركات للتواصل والتفاعل المباشر وفرص الالتقاء.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات تعتبر محركاً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في دعم التجارة والاستثمار، وتعزيز الابتكار، وخلق المزيد من فرص العمل، هذا إلى جانب تسليط الضوء على المناخ الاستثماري المميز في دبي ودولة الإمارات. وأضاف أن هذه الأحداث المميزة تلعب دوراً محورياً في دفع الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز انتعاش قطاعات عديدة مثل (النقل والفنادق وتجارة التجزئة والمطاعم) نتيجة الأعداد الكبيرة من الزوار الإقليميين والدوليين، إضافة إلى ذلك، سيساهم الحدث في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط المشترين بالمزودين، وتسهيل تبادل المعرفة، ما يؤدي إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون التجاري (محلياً وإقليمياً وعالمياً)، وتوفير منصة لتعزيز الاستثمارات وشراكات الأعمال.

وسام يوسف

خريطة الطريق

وقال وسام يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «CME»: إن أسبوع جيتكس للتقنية يعد أكبر منصة لاستعراض الابتكارات التكنولوجية في الشرق الأوسط، حيث يتيح لرواد قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات والمنطقة والعالم فرصة التواصل وتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث مستجدات المشهد الرقمي، وسبل تسريع الانتعاش والتعافي الاقتصادي عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وتوقع أن يساهم الحدث في دورته هذا العام في رسم خارطة طريق جديدة لمسار التحول الرقمي في المنطقة، ولا سيما في ظل التوجهات المتزايدة من جانب الشركات نحو اعتماد وتبني الخدمات والحلول الرقمية التي تضمن لها استمرارية الأعمال وتجاوز أي تحديات يمكن أن تواجهها مستقبلاً. ويشكل افتتاح مكتبنا في دبي دليلاً على التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا وحرصنا المستمر على تقديم مختلف أشكال الدعم لهم في رحلة التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى تعزيز استراتيجياتهم الخاصة بتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة بما ينسجم مع متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي».

محمد الخوتاني

من ناحيته، أكد محمد الخوتاني، نائب الرئيس الإقليمي لدى «سايتكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركات الإماراتية حريصة على الابتكار في التسويق الرقمي، حيث أحدث 87% من صناع القرار في مجال تقنية المعلومات في الدولة، تغييراً جذرياً في تجارب عملائهم استجابةً للجائحة، فيما أفاد 88% بأن «الجائحة» ساعدتهم على تعميق علاقاتهم مع عملائهم وفق دراسة أجرتها الشركة.

ولفت إلى أن الشركات الإماراتية تحرص على تبني الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات والتقنيات السحابية وتقنيات أتمتة العمليات الروبوتية، عبر مواقع الويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والواقع المعزز والافتراضي.

وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق خدمة «إكسبيرينس مانجر كلاود» في الشرق الأوسط، وهو أول نظام محلي وسحابي بالكامل لإدارة المحتوى، كما تستعرض الشركة مجموعة واسعة من حلول تقنيات التسويق، لا سيما منصتها لتجربة العملاء «إكسبيرينس» وحلولها للذكاء الاصطناعي.

وقال إن «سايتكور» تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 مشاركة مستقلة لأول مرة في تاريخ حضورها في الحدث، وذلك تحت شعار «صنْعُ تجارب لا تنسى». ويُعدّ معرض جيتكس فرصة رئيسة للشركة لمواصلة تنمية أعمالها في الأسواق العالمية الاستراتيجية، وتبادل الابتكارات التخصصية مع قادة الشركات من مختلف أرجاء العالم، وتقديم حلول رقمية متطورة إلى الجمهور العالمي الذي يفِد إلى هذا الحدث الدولي المهم.

ولفت إلى الشرق الأوسط سوقاً استراتيجية للنمو ضمن خطة سايتكور الاستثمارية العالمية البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، ولا سيما لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسوف نفتتح مكتباً في دبي، ونستثمر في توظيف أصحاب المواهب ونساهم في تنمية المواهب في أنحاء المنطقة.

سامر طيان

أحدث الاختراعات

من جانبه، قال سامر طيان، المدير العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «زووم»: «إن معرض جيتكس مهم جداً بالنسبة للشركة، كونه من أهم مصادر التكنولوجيا ومن أهم منصات عرض أحدث الاختراعات حول العالم».

وأضاف أن المعرض يتيح الفرصة لمقابلة العديد من العملاء وعرض المنتجات الجديدة، مؤكداً أن المعرض سيعود بالنفع الإيجابي على جميع الجهات العارضة والمشاركة في فعاليات هذا المعرض، والذي يعتبر احتفالاً حقيقياً بما تم تحقيقه في مجال التكنولوجيا وسيكون بمثابة معيار لمستقبل التكنولوجيا وروادها.

وقال: تتمثل الحلول التي يتم استعراضها خلال جيتكس 2021 في «غرف زووم»، وهي عبارة عن مساحات عمل متطورة نضعها بخدمة الموظفين وفرق العمل التي تعتمد سياسة العمل الهجين، ومنصة «زووم للمؤتمرات والفعاليات»، والتي تمكّن المضيفين من تنظيم أحداث متعددة المسارات وعلى عدة أيام بتنسيق متطور، مع العديد من الوظائف والمزايا المتطورة.

رودريغو كاستلو

حدث عالمي

قال رودريغو كاستلو، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «آوت سيستمز»: إن جيتكس يُعد حدثاً عالمياً ومنصة تسمح بزيارة وتلبية متطلبات قاعدة العملاء الواسعة في المنطقة، لا سيما الموجودين في جناح حكومة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضاً تلبية احتياجات العملاء الذين يسافرون من الخارج للمشاركة في فعاليات هذا المعرض.

ونوه بأن الشركة ستقوم بتقديم النظام الأساسي الحديث الخاص بتطبيقات «أوت سيستمز» الذي يمكّن المؤسسات من معالجة أي تطبيق مهم ببراعة وتتحضر الشركة للاجتماع ورؤية ممثلي مختلف الشركات لتلبية احتياجات قطاع تطوير البرمجيات في المنطقة، وكذلك لتلبية الشبكة الواسعة من الشركاء مثل «أمازون ويب سيرفسيز» (AWS) و«باتيلكو» (Batelco) و«إف بي تي للبرمجيات» (FPT Software)، على سبيل المثال لا الحصر.

31 جهة تستعرض 100 ابتكار في «حكومة أبوظبي»

تشارك حكومة أبوظبي للمرة العاشرة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، ليضم جناحها 31 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية في جناح حكومة أبوظبي، حيث تستعرض أكثر من 100 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وتركز حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» على أربعة محاور أساسية، تشمل الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية.

وقال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي: إن معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» يمثل فرصة مثالية للتأكيد على جهوزية وتطور البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي على المستوى العالمي، مع تسليط الضوء على إمكاناتها الرقمية ومواردها التقنية التي تدعم وتعزز ثقة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين.

وأضاف الكتبي أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في أبوظبي والكفاءات البشرية التي تمتلك المعرفة والخبرة هم السبيل نحو إثراء جودة حياة المجتمع وبناء بيئة ملهمة للأفراد لتحفيزهم على الابتكار والمساهمة في بناء المستقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: إن المعرض يوفر لحكومة أبوظبي منصة مهمة لاستعراض أكثر من 100 مشروع ومبادرة في مجال الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، والتي تم تطويرها لدعم القدرات الرقمية لإمارة أبوظبي، وتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة ومتعاونة وآمنة».