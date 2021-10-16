اتصالات تستعرض الاستفادة من التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي في جيتكس 2021

أبوظبي (الاتحاد)

قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»: إن شعار «اتصالات» هذا العام «تمكين العصر الرقمي الجديد» في معرض جيتكس يسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي الجديد لنكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات وإنشاء نماذج أعمال جديدة ومستدامة وشاملة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19 يتعلق الأمر بتمكين العصر التالي للتكنولوجيا الرقمية حيث تتيح شبكات الجيل الخامس 5G وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي وغيرها أنماط حياة جديدة كلياً.

ويمنحنا معرض جيتكس الفرصة كل عام للقاء الشركاء وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمشاركة خبراتنا، مما يمنحنا فرصة لعرض قدرات الاتصالات والتكنولوجيا التي تساهم في تحويل كل الصناعات من النقل والتجزئة والرعاية الصحية والتعليم إلى السيارات ذاتية القيادة والمرافق والترفيه.