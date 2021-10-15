الذهب يواصل الهبوط مع زيادة العوائد الأميركية

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس بعد ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وخسر الذهب 1.5 بالمئة ليهبط إلى 1769.60 دولار للأوقية (الأونصة)، الساعة 13.51 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 1768.50 دولار للأوقية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في سبتمبر فيما عزز الأسهم، ولتتواصل خسائر الذهب الذي يستخدم للتحوط من الخسائر. كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو ما يزيد من التكلفة المحتملة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.31 دولار للأوقية، لكنها ما زالت في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.58 دولار للأوقية، بينما خسر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2097.47 دولار للأوقية. ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب أسبوعية.