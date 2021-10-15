رئيس «إيفرجراند» يبحث إعادة الهيكلة وبيع أصول

هونج كونج (رويترز)

قال مصدران إن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيفرجراند يجري محادثات في هونج كونج مع بنوك استثمار ودائنين بخصوص إعادة هيكلة محتملة وبيع أصول، في الوقت الذي تكافح فيه مجموعة التطوير العقاري الصينية المتعثرة العجز عن سداد ديون تتجاوز 300 مليار دولار.

وأبلغ المصدران «رويترز» أن الرئيس التنفيذي شيا هايجون، المقرب من هوي كا يان رئيس مجلس الإدارة والذي يدير العمليات اليومية للمجموعة بما في ذلك التمويل، موجود في هونج كونج، حيث تملك المجموعة عمليات كبيرة، منذ أكثر من شهرين.

وذكر مصدر ثالث أن شيا يجري محادثات مع بنوك ودائنين في هونج كونج، لكنه لم يفصح عما تجري مناقشته.

ولم تطلع إيفرجراند، التي مقرها شنتشن وينوء كاهلها بالتزامات بأكثر من 300 مليار دولار، المستثمرين الخارجيين على تفاصيل بشأن خططها للسداد بعدما تخلفت بالفعل عن سداد ثلاث دفعات فوائد على سندات دولارية.