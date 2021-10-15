%37 نمو الصادرات السعودية خلال النصف الأول

الرياض (الاتحاد)

شهدت الصادرات السعودية غير النفطية تحسناً، بعد أن واجهت تحدياً كبيراً خلال عام 2020 بسبب الجائحة، حيث سجلت أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021 بنمو 37% محققةً 125.3 مليار ريال سعودي، مقابل 91.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2020.

كما سجّلت ارتفاعًا في الكميات 8% بما يعادل 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

واتجهت الصادرات السعودية خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، تصدرتها الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 17 مليار ريال، تليها الصين بقيمة 16.8 مليار ريال، ثم الهند بنحو 7.1 مليار ريال.

إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بنحو 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدّر بـ 44%، مقارنة بـ51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.