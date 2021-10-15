أسواق المال المحلية تحلق في المنطقة «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تموضعه في المنطقة «الخضراء» محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.33% خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب الذين ضخوا أكثر من 337 مليون درهم، وسط إقبال متزايد على أسهم قطاعات قيادية في سوق العاصمة. كما شهدت جلسات التداول استمراراً لتدفق السيولة الكبيرة، التي تعبر عن ارتفاع منسوب ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية والاستراتيجية.

وشهد سوق أبوظبي دخولاً قوياً للمستثمرين الأجانب من غير العرب والخليجيين، حيث بلغت قيمة صافي استثمارات الأجانب من غير العرب والخليجيين في الأسهم المدرجة بالسوق نحو 337.4 مليون درهم، ويتوقع استمرار ضخ الصناديق والمحافظ الأجنبية لمزيد من الاستثمارات في سوق أبوظبي، حيث تظهر البيانات أن الودائع الأجنبية لغير المقيمين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لدى القطاع المصرفي بالدولة بلغت قيمته نحو 3.5 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

ومع أن المواطنين هيمنوا على أكثر من 78% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي إلا أن حصيلة تداولاتهم شكلت صافي بيع بقيمة 240 مليون درهم، كذلك سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين والعرب صافي بيع بقيمة بلغت 87.4 مليون درهم و10.3 مليون درهم لكل منهما على التوالي.

القيمة السوقية

وبشكل متواز مع ارتفاع أسعار النفط، باعتباره مؤشراً مهماً على نمو الإيرادات الحكومية، قادت قطاعات «البنوك» و«الاتصالات» وقطاع الاستثمار والخدمات المالية و«الصناعة»، الارتفاع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي.

وزادت القيمة السوقية للشركات الـ 82 المدرجة بالسوق بنحو 21.8 مليار درهم جديدة، لتبلغ 1.458 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي، مقارنة مع 1.436 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وشهدت جلسات التداول في سوق العاصمة استمرار تدفق السيولة المرتفعة، إذ بلغت قيمة التداولات 9.235 مليار درهم، تم تداولها من خلال 41 ألف صفقة نُفذت على أسهم الشركات المدرجة خلال الجلسات الخمس.

قطاع البنوك

وكانت محصلة التداول في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 31 شركة مقابل انخفاض أسعار 21 شركة، في حين ظلت أسعار السوق المسجلة لـ 30 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها في نهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أن المؤشر العام للسوق تلقى دعماً كبيراً من قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.08% وكذلك قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.59% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع أيضاً بنسبة 1.33%، ثم قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.21%.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع أيضاً بقيمة 17 نقطة تقريباً، عند مستوى 2789.5 نقطة، بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي مقارنة مع 2772.4 بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي نحو 631.2 مليون درهم خلال الجلسات الخمس.

وتظهر بيانات صادرة عن السوق أن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي بلغ نحو 44.80 مليون درهم، كمحصلة بيع، حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 337.28 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 53.44% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 292.49 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.34% من إجمالي قيمة المبيعات.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 345.80 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.79 من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 386.98 مليون درهم لتشكل ما نسبته 61.31% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 41.18 مليون درهم، كمحصلة بيع.