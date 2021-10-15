تقرير: 4.5% نمو الطلب العالمي على الصلب في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

ينمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 4.5% في عام 2021 ليصل إلى 1,85 مليار طن متري بعدما شهد نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في عام 2020، حسب تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية في الاتحاد العالمي للصلب، التي يرأسها المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في ختام اجتماعها النصف سنوي أمس في بروكسل.

وفقًا للتقرير، يشهد الطلب على الصلب زيادة أخرى في 2022 بنسبة 2.2% ليصل إلى 1.89 مليار طن متري، مؤكدا أن انتشار متحورات فيروس كورونا سيكون أقل ضررًا وتعطيلًا للأعمال مما شوهد في الموجات السابقة، نظرًا للتقدم الملحوظ في توفير اللقاح المضاد للفيروس في جميع أنحاء العالم.

وقال الرميثي: «شهد عام 2021 انتعاشًا أقوى من المتوقع في الطلب العالمي على الصلب، مما حدا بنا إلى إجراء تعديلات إيجابية في توقعاتنا بشأن مختلف مناطق العالم باستثناء الصين. وبسبب هذا الانتعاش القوي، من المتوقع أن يعود الطلب العالمي على الصلب خارج الصين في وقت أبكر مما كان متوقعًا إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام».

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد العالمي للصلب: «وبشكلٍ عام، أدت القيود المفروضة على جانب العرض إلى استقرار الانتعاش في النصف الثاني من العام، وبالتالي الحول دون حدوث انتعاش قوي في عام 2021 ككل. ولكن مع ارتفاع معدل الطلبات المتراكمة، جنبًا إلى جنب مع إعادة بناء المخزون، وتحقيق المزيد من التقدم في توفير اللقاحات، نتوقع أن يستمر الطلب على الصلب في الانتعاش خلال عام 2022». وأضاف: «فاق أداء الاقتصادات المتقدمة توقعاتنا السابقة بهامش أكبر من الاقتصادات النامية، مما يعكس الفائدة الإيجابية لمعدلات اللقاح المرتفعة وتدابير الدعم الحكومية، بينما شهد زخم الانتعاش توقفا في الاقتصادات الناشئة، خاصة في آسيا، بسبب عودة ظهور العدوى».

واختتم الرميثي قائلًا: «انخفض معدل تعافي الطلب على الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية انخفاض نشاط البناء بسبب جهود ضبط الأوضاع المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش الطلب على الصلب بشكل أكبر في عام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط وإحكام السيطرة على الوباء».