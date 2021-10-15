«أراضي دبي».. خدمات رقمية

دبي (الاتحاد)

تعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي أبرز خدماتها الرقمية من خلال مشاركتها في النسخة الحادية والأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، والذي ينطلق غدا بمركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط الدائرة الضوء على الخدمات الشمولية في تطبيق «دبي ريست» الذي طورته الدائرة ذاتياً ليكون أول منصة رقمية للعقارات في المنطقة، تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تبذل فرق عملنا المختلفة جهوداً كبيرة في طريق تبني أعلى المعايير الدولية وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع العقاري ومتعامليه وتمكينه كوجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.