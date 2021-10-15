لجنة للاقتصاد الدائري في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة للاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.

وترأس أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة، الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد الدائري بحضور أعضاء ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، ومجمع دبي للعلوم، وشركة إعمار العقارية، وشركة دايموند ديفيلوبرز.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نهدف إلى تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنيات الحديثة لتسريع الاقتصاد الدائري عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات».

وقال المحيربي: «ناقشت اللجنة تقرير حالة الاقتصاد الدائري الذي تم الاطلاع عليه ومواءمته مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، وبعض الأمثلة على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى الخطوات التالية في تطوير مبادرات وأدوات لدعم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات في دبي».

يشار إلى أن الاقتصاد الدائري عبارة عن نظام اقتصادي يركز على تقليل استخراج الموارد الطبيعية والحد من النفايات، وتجديد النظم الطبيعية، وتحتفظ فيه المواد الخام والمكونات والمنتجات بقيمتها لأطول فترة ممكنة، كما تستخدم فيه مصادر الطاقة المتجددة.