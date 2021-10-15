«الموارد البشرية والتوطين» تعرض «الاتصال الذكي»

دبي (الاتحاد)

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في «جيتكس للتقنية 2021 «الذي ينطلق غدا بدبي ضمن منصة الحكومة الاتحادية حزمة من برامجها وأنظمتها الحديثة من بينها نظام «الاتصال الذكي» وتطبيق الوزارة الذكي.

وسيتمكن زوار منصة الوزارة في المعرض من الاطلاع على نظام «الاتصال الذكي» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الحكومة الاتحادية حيث يهدف إلى تمكين موظفي الوزارة من اختيار بيئة العمل التي يفضلونها لأداء مهامهم باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

وحقق نظام الاتصال الذكي منذ إطلاقه عام 2017 مستويات عالية من النجاح حيث زادت إنتاجية الموظفين بنسبة وصلت إلى 90 بالمائه بينما انخفضت التكاليف بنسبة 47 بالمائه إلى جانب أنه ساهم في تعزيز سعادة فريق العمل وجودة حياتهم بنسبة 95 بالمائه الأمر الذي انعكس على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة المتعاملين. كما يتعرف زوار منصة الوزارة على التطبيق الذكي الذي تم تصميمه ليكون البوابة الرئيسية لتقديم خدمات الوزارة الذكية للمتعاملين.