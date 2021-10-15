انخفاض قياسي لليرة التركية

إسطنبول (رويترز)

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار أمس، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، بعد أن أقيل ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي.

وفقدت الليرة ما يصل إلى 0.4 بالمئة من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.225 مقابل العملة الأميركية. وسجلت 9.21 في الساعة 07.52 بتوقيت جرينتش. وهوت العملة التركية بنسبة 19 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلاً». وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الأول يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي، واعتبرت إقالتهم تمهيداً لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.