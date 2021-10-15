«أبوظبي للقوارب» يشهد بطولات ومنافسات وسط إقبال جماهيري واسع

زوار لمعرض «أبوظبي للقوارب»

أبوظبي (الاتحاد) شهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 عدداً من البطولات والمنافسات التفاعلية في ثالث أيامه على التوالي وسط إقبال جماهيري واسع من الزوار والمهتمين باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك. واستقطبت بطولة الفلاي بورد، التي يُنظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على هامش المعرض، منافسات مشوقة بين الرياضيين في دولة الإمارات ضمن فئتي المُبتدئين والمحترفين، والذين استعرضوا مهاراتهم في الماء، إلى جانب العروض التي قدمها محترفو رياضة الفلاي بورد، على ارتفاع 15 متراً فوق سطح الماء.

وشهد المعرض منافسات تحدي درع الصحراء، حيث قدم نادي درع الصحراء أنشطة تجريبية تشجع الأطفال والكبار وأصحاب الهمم على اختبار تجربة مشوقة وتقديم أفضل ما لديهم لتجاوز جميع العقبات والحواجز بطريقة صحية وممتعة. وحظي الذواقة ومحبو عروض الطبخ بالفرصة لمتابعة عروضٍ حية مميزة في سوق المأكولات البحرية الذي يتضمنه المعرض مع الشيف مانيش لاو الحائز على جوائز عالمية عدة، والذي يُعد واحداً من أفضل 50 طاهياً في منطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة «هوتيليير ميدل إيست». ويتيح المعرض الذي يقام في مرسى أدنيك على الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 16 أكتوبر الجاري، لزواره فرصة الاستمتاع بالاطلاع على مجموعة القوارب واليخوت والمنتجات المبتكرة والجديدة من مختلف الشركات في دولة الإمارات والعالم.

كما سيكون هناك العديد من العارضين الذين يقدمون المعدات البحرية الترفيهية أيضًا إضافة إلى أحدث معدات الصيد إلى جانب فعاليات ترفيهية مائية والعديد من عوامل الجذب الأخرى، كما يوفر المعرض فعاليات متنوعة للعائلات تتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية للأطفال. وحرصت أدنيك على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للترحيب بزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، حيث تعتبر سلامة وصحة المشاركين والعارضين والزوار في المعرض على رأس أولوياتها، وذلك بالنظر إلى تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية.

وتتطلب إجراءات الحضور للزوار إبراز تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة إلى فحص بي سي آر صالح لمدة أقل عن 48 ساعة لكل من هم فوق 16 عاماً، في حين يتطلب دخول الأطفال من سن 12 وحتى دون 16 سنة الحصول على فحص بي سي آر صالح لأقل من 48 ساعة، في حين لا يتطلب الحصول على فحص بي سي آر للأطفال من هم دون سن 12 عاماً. ويفتح معرض أبوظبي الدولي للقوارب أبوابه من الساعة 4 عصراً إلى 10 مساءً في الفترة من 13 - 15 أكتوبر ومن الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً يوم 16 أكتوبر.