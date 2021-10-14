المصرف المركزي: الاقتصاد الإماراتي يدخل مرحلة انتعاش جديدة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دخل الاقتصاد الإماراتي مرحلة انتعاش جديدة، وعاد النشاط بقوة لقطاعات الأعمال، مدعوماً بسيولة نقدية كبيرة، تؤشر إلى زيادة مهمة في فائض ميزان المدفوعات وإنجازات حقيقية في الإنتاج المحلي، اعتباراً من شهر أغسطس الفائت، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وأفادت بأن الموجودات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 57 مليار درهم، بنمو 16%، فيما ارتفعت استثمارات المصرف 187% خلال عام.

وتظهر البيانات، ارتفاعاً مهماً في الملاءة المالية للعملاء والشركات العاملة بالدولة، أيضاً، حيث زادت تحويلاتها 17.5% تعادل 46.9 مليار درهم لترتفع إلى 314.2 مليار درهم خلال أغسطس 2021.

التحويلات المالية

وتفصيلاً، قفزت التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة إلى 454.5 مليار درهم في شهر أغسطس 2021 مسجلة نمواً بنسبة 24.3% تعادل زيادة بقيمة 88.8 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها في أغسطس 2020، حيث بلغت 365.7 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن حركة التحويلات والأموال عامة في شهر أغسطس الماضي سجلت منعطفاً مهماً في مستويات النشاط الاقتصادي والنمو، حيث زادت قيمة التحويلات بين البنوك خلال الشهر نفسه بنحو 47.3 مليار درهم، مقارنة مع شهر يوليو 2021 بنمو 11.6%. ولم يقتصر النشاط في التحويلات المالية على البنوك، إذ سجلت حركة التحويلات المالية لعملاء البنوك من الشركات والأفراد، في الدولة، والتي تم تنفيذها عن طريق نظام التحويلات المالية الرسمي ارتفاعاً مهماً بلغت نسبته 17.5% تعادل زيادة بقيمة 46.9 مليار درهم، خلال أغسطس 2021 لتصل إلى 314.2 مليار درهم، مقارنة مع 267.3 مليار درهم في أغسطس 2020، في حين بلغت نسبة الارتفاع 8.9% في أغسطس 2021 مقارنة مع يوليو 2021 حيث كانت تبلغ 288.6 مليار درهم، بزيادة قيمتها 25.6 مليار درهم خلال شهر.

نظام المقاصة

كما ارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة خلال شهر أغسطس 2021 إلى 91.7 مليار درهم بزيادة 12.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 15.2%، مقارنة مع أغسطس 2020 حيث بلغت قيمتها 79.6 مليار درهم. وارتفعت أيضاً مقارنة مع يوليو 2021 بنحو 5.3 مليار درهم بنمو 6.1% حيث كانت تبلغ 86.4 مليار درهم.

الموجودات الأجنبية

وزادت الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي (تشكل الجزء الأهم من احتياطيات المصرف الدولية) بقيمة 57 مليار درهم لتصل إلى 412 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021 مقارنة مع 355 مليار درهم في أغسطس 2020 بنمو بلغت نسبته 16%، وارتفعت 2% تعادل 8 مليارات درهم، مقارنة مع رصيدها في يوليو 2021 حيث كانت تبلغ 404 مليارات درهم.

وزاد المصرف المركزي استثماراته خلال الفترة بنسبة 187% تعادل زيادة في رصيد الاستثمارات بلغت قيمتها 109.7 مليار درهم لترتفع إلى 168.3 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021 مقارنة مع 58.6 مليار درهم في نهاية أغسطس 2020.

الأرصدة المصرفية

وتظهر البيانات أن النقد «الكاش» والأرصدة المصرفية العائدة للمصرف المركزي ارتفعت بقيمة 22.4 مليار درهم بنمو 9.8%، خلال شهر أغسطس الماضي لتصل 251.8 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 229.4 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2021 الذي سبقه.

ونتيجة لإجمالي التغييرات المالية والنقدية، أظهرت البيانات أن إجمالي موجودات المصرف المركزي ارتفعت بقيمة 28.1 مليار درهم بنمو 6.2% لتبلغ 482.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2021، مقارنة مع 454.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2020. وبالمقارنة مع شهر يوليو 2021 ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصرف بقيمة 6.7 مليار درهم بنمو 1.4% خلال شهر واحد فقط، حيث كانت تبلغ 475.6 مليار درهم.