وكالة: تراجع الطاقة النفطية الفائضة يؤكد الحاجة لزيادة الاستثمارات

لندن، نيويورك (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة في سوق النفط، والتي تساعد على تخفيف تقلبات السوق ستتراجع بحلول نهاية 2022 مع زيادة دول مجموعة أوبك+ لإنتاجها، ما يلقي الضوء على الحاجة للمزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتصاعد على الخام.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للمجموعة ستتقلص بسرعة من تسعة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري إلى ما دون أربعة ملايين برميل يومياً فقط في الربع الأخير من 2022. وتوقعت أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 99.6 مليون برميل يومياً في 2022 أي أعلى قليلاً من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا.

والطاقة الفائضة تمثل حماية مهمة لأسواق النفط إذ تسمح للمنتجين بالاستجابة السريعة للنقص المفاجئ الذي قد يقلص المعروض، ويدفع لتذبذبات حادة في الأسعار.

وأضافت الوكالة «تقلص الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة يؤكد الحاجة لزيادة الاستثمارات من أجل تلبية الطلب المستقبلي» بعد انهيار الطلب أثناء الجائحة، ما دفع العديد من الدول المنتجة للعدول عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية. وتعرف الوكالة الطاقة الإنتاجية الفائضة بأنها الإنتاج الذي يمكن ضخه في غضون 90 يوماً واستمراره لفترة طويلة.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يعزز الطلب على النفط لتوليد الكهرباء. لكن السوق قلصت مكاسبها بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من التوقعات، وبينما خفضت شركات التكرير الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 42 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 83.6 دولار للبرميل عند الساعة 15.26 بتوقيت جرينتش بعدما سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 84.50 دولار للبرميل. وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 21 سنتاً إلى 80.65 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، مقارنة مع ارتفاع قدره 702 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.