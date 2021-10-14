الذهب يرتفع لأعلى مستوياته خلال شهر

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها خلال نحو شهر مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1797.31 دولار في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار. وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات. ووصف المحلل المستقل روس نورمان ارتفاع سعر الذهب بأنه «بناء»، لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولاراً قبل أي تحرك كبير آخر لأعلى. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1036.52 دولار، بينما زاد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 2184.26 دولار.