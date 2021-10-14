«القابضة» تستحوذ على الأسهم المتبقية في «ضمان»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «القابضة» (ADQ)، الاتفاقية النهائية للاستحواذ على حصة الأسهم المتبقية البالغة 20% في الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» من شركة «ميونيخ ري لإعادة التأمين» إحدى الشركات الرائدة في مجال إعادة التأمين على مستوى العالم. وباعتبارها شريكًا استراتيجياً لـ «القابضة» (ADQ)، تواصل «ميونيخ ري» مهمتها لإعادة تأمين وثائق التأمين الصادرة من شركة «ضمان»، وتستمر بدعم تقديم أفضل خدمات التأمين الصحي خلال مرحلة نموها التالية.

ومنذ عام 2006، حققت شركة «ضمان» نجاحات كبيرة رسخت مكانتها كأكبر مزود لخدمات التأمين الصحي في دولة الإمارات ويستفيد من خدماتها أكثر من 2,5 مليون مشترك. وترتبط «ضمان» بشبكة واسعة من منشآت خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتمتلك سجلاً مميزاً من الإنجازات بفضل التزامها بتطبيق ممارسات اكتتاب قوية.

وبهدف استكمال بناء مكانتها وتأكيداً على مركزها المالي القوي للنمو المستدام في المستقبل، طرحت «ضمان» هذا العام استراتيجيتها المؤسسية الجديدة والتي ترتكز على دفعها نحو تحويل عملياتها التجارية وتطوير عروض خدماتها وتقديم أحدث الابتكارات للأعضاء المستفيدين على مستوى الدولة.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة والدواء في «القابضة» (ADQ): «عملنا عن كثب مع شركة «ميونيخ ري» لتأسيس استراتيجية «ضمان» كشركة رائدة في قطاع التأمين على مستوى الدولة. ويساعدنا الاستحواذ على حصة الأسهم المتبقية على تقديم دفعة قوية لـ«ضمان» نحو مرحلتها التالية من النمو ومواصلة البناء على ما حققته من تميز وما تقدم من حلول مبتكرة ومنتجات متميزة وما لديها من شراكات حكومية وثيقة. وفي إطار جهودنا المتواصلة لإبرام شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، فإننا نتطلع لاستكمال العمل مع«ميونيخ ري» خلال المرحلة المقبلة».

ومن جهته، قال الدكتور توماس بلانك، عضو مجلس إدارة شركة ميونيخ ري: «تجمعنا بـ«ضمان» علاقات تعاون وثيقة منذ تأسيسها، ونتطلع إلى مواصلة التزامنا الثابت بدعمها كمزود رائد لخدمات التأمين في دولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع دخول الشركة مرحلتها التالية من النمو. ونحن سعداء باستمرار شراكتنا مع«القابضة» (ADQ) كشريك استراتيجي لإعادة التأمين، والعمل عن قرب مع«ضمان»، ومساندة أعمالها لتوفير أفضل خدمات التأمين الصحي لعملائها». وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة والموافقات التنظيمية.