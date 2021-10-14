«مبادلة للاستثمارات» تستحوذ على «كيه ماك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة للاستثمارات المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن استحواذها على شركة كيه- ماك إنتربرايسز، المسجلة تحت رمز «K-MAC» من الجهة المالكة لها وهي «لي إكويتي بارتنرز Lee Equity Partners Opportunities Fund»، بالشراكة مع فريق الإدارة الحالي للشركة.

وقالت مبادلة للاستثمارات المالية في بيان إن شركة كيه- ماك حققت منذ تأسيسها عام 1964، نمواً كبيراً من خلال افتتاح عدد من المطاعم الجديدة وإبرام العديد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وتدير حالياً نحو 300 مطعم من سلسلة مطاعم «تاكو بيل»، وتتركز أنشطتها بشكل أساسي في مناطق الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة الأميركية، وتمثل سلسلة المطاعم التي تملكها الشركة حوالي 4% من إجمالي سلسلة مطاعم «تاكو بيل»، الشهيرة والرائدة في مجال تقديم وجبات الطعام المكسيكي السريعة «كيو أس أر».

وتولت «جولدمان ساكس» تقديم الاستشارات لمبادلة للاستثمارات المالية بشأن هذه الصفقة، فيما قدم كل من «بانك أوف أميركا» و«نورث بوينت» الاستشارات للبائعين.

تعزيز فرص النمو

وقال أديب مارتن مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية: «يعد فريق الإدارة الحالي في شركة كيه-ماك من أفضل فرق الإدارة العاملة في هذا القطاع، ونحن سعداء بالعمل معهم من أجل تعزيز فرص نمو الشركة، وتحقيق نقلة جديدة في مسيرتها. لقد استطاعوا عبر 40 عاماً من العمل والإنجاز، بناء سجل حافل بالابتكار جنباً إلى جنب مع أصحاب العلامة التجارية «تاكو بيل»، إضافة لتقديم أداء تشغيلي رائد في هذا المجال، ونحن نتطلع للعمل معاً كفريق منسجم من أجل تقديم أفضل الخدمات في المناطق الرئيسية التي تتواجد فيها سلسلة المطاعم. كما ستساعد الخبرة العميقة التي يملكها فريق الإدارة في تعزيز فرص خلق القيمة من خلال محفظة أعمالنا الواسعة في قطاع خدمات المستهلكين والأغذية، وكذلك شبكة أعمالنا على مستوى العالم».

الخدمات الرقمية

من جانبها، قالت تينا ريجان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كيه-ماك»: «سوف تضيف مبادلة للاستثمارات المالية بما تملكه من شبكة متميزة، منظوراً جديداً لهذه الشراكة. ويسعدنا أن نعمل مع شركة تفهم دورنا كفريق إدارة، وتقدّر تميزنا في مجال التشغيل، وتدرك أهمية موظفينا. ونحن نرى أن هذا هو الوقت الملائم بالنسبة لنا للعمل مع شركائنا الجدد مبادلة للاستثمارات المالية لتعزيز قاعدة عملائنا، بهدف زيادة القيمة من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية».

الأغذية والمشروبات

وتتمتع مبادلة للاستثمارات المالية بخبرة جيدة في مجال الأغذية والمشروبات، حيث استثمرت الشركة ما يقرب من 1.8 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية في هذا القطاع.