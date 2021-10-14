إطلاق أول وديعة خضراء في السعودية بالدرهم

دبي (الاتحاد)

أصبح البنك السعودي البريطاني «ساب» أول مؤسسة مالية سعودية تقوم بتنفيذ وديعة خضراء، بالتعاون مع بنك HSBC في الإمارات وسيتم استخدام الأموال المودعة لتمويل مبادرات المشاريع الخضراء فقط.

وتعتبر هذه الوديعة أول وديعة خضراء يتم إصدارها بالدرهم الإماراتي وواحدة من أوائل الودائع الخضراء التي تقدمها أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بنك اتش اس بي سي في بيان أمس: تأتي هذه الصفقة بعد شهرين من قيام HSBC بإطلاق الودائع الخضراء في دولة الإمارات، حيث كان الاهتمام والإقبال على خيار التمويل المستدام واضحاً جداً وبشكل فوري، مع الاعتبار أن هذه الوديعة الخضراء هي الثالثة التي يتم إصدارها حتى الآن. وقال أنطوان موريل، رئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية لبنك HSBC، لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعتبر هذه الصفقة التي تمت بين البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة مثالاً رائعاً للعلاقة القوية والتعاون بين البنكين. ويسعدنا قرار البنك السعودي البريطاني باستخدام هذا المنتج، وكان من دواعي سرورنا توفير الدعم طوال سير العملية. ونحن ملتزمون بأن نكون البنك الرائد لحلول الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وفي مواصلة دعم عملائنا في جميع أنحاء المنطقة في إنشاء أطر عمل الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية المستدامة».