«اتصالات» تسلط الضوء على أهمية تطوير القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في مجموعة اتصالات أن العالم وصناعة الاتصالات يشهدان تحولاً كبيراً، حيث يلعب قطاع الاتصالات دوراً رئيسياً في تطور وتنمية الاقتصادات والمجتمعات، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لشركات الاتصالات فرصة الاعتماد على نماذج الاتصال الذكي، وتسخير التكنولوجيا لخلق وتعظيم القيمة المضافة والاعتماد على نماذج أعمال جديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال افتتاح أعمال منتدى MBB العالمي، الذي استضافته شركة هواوي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة GSMA، ومجلس SAMENA، والتي جاءت تحت عنوان «قيادة نهضة الاتصال».

وشدد الشامسي في كلمته على أن اكتساب كفاءات جديدة أصبح في الوضع الراهن أمراً محورياً لشركات الاتصالات، خاصة مع التوجه السريع نحو الاعتماد على نموذج الخدمة القائم على الخدمات السحابية المبتكرة وغير المتصلة بالبنية التحتية، والتي فتحت مجالات تعاون جديدة مع مزودي الخدمات الرقمية.

كما تحدث عن مساهمة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الاعتماد على خدمات الاتصال ذي القيمة المضافة، وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه النمو في الخدمات الأساسية إلى تحفيز التطور التكنولوجي.