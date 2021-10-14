بيع حجر خام استثنائي في مناقصة بـ«دبي للألماس»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن بيع حجر ألماس خام استثنائي يبلغ وزنه أكثر من 118 قيراطاً مقابل 5.218 مليون دولار (44 ألف دولار لكل قيراط) ضمن مناقصة حطمت الأرقام القياسية أقيمت في بورصة دبي للألماس.

وعُرض حجر الماس، الذي يبلغ وزنه 118.58 قيراط من نوع (IIa)، على كبريات شركات تجارة الماس من الهند وإسرائيل وأوروبا في مناقصة استضافتها دار المزادات والألماس الخام الرائدة عالمياً «ترانس أتلانتيك جيم سايلز». ويأتي هذا بعد مناقصة نظمتها شركة «ستار جيمز» في بورصة دبي الألماس خلال شهر ديسمبر 2020، والتي حطمت الأرقام القياسية حيث شهدت مبيعات أحجار الألماس الخام بقيمة 87 مليون دولار.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يرجع الفضل بشكل كبير في نجاح البورصة، التي تضم ألف شركة، في استضافة سلسلة من المناقصات المتتالية إلى جهودنا المبذولة وحرصنا الكبير على توفير المساحة الكافية للترحيب بالجميع، وهذا هو السبب وراء عزمنا نحو زيادة طاقتنا الاستيعابية بواقع ثلاث مرات خلال الستة أشهر المقبلة».

وأضاف: «توفر البورصة بيئة تنظيمية متطورة جعلت من دبي وجهة جاذبة للتجّار الشرعيين الذي يتطلعون إلى أسعار عادلة لبيع أحجارهم الكريمة من الألماس».