«أبوظبي للقوارب».. منصة لعرض الابتكارات الجديدة

رشا طبيلة (أبوظبي)

قوارب بلا وقود، وأخرى ذات أوزان خفيفة، ومنازل عائمة، وقوارب طائرة، ومحركات قوية وأخرى مستدامة، ومولدات كهرباء نظيفة تعمل بالبطاريات.. منتجات جديدة تُعرض لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، والذي انطلق أمس الأول في الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطنية للمعارض ويستمر حتى يوم غد السبت.

وشهدت دورة هذا العام زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم.

فمشاركون محليون وعالميون عرضوا منتجاتهم في المعرض من معدات القطاع البحري واليخوت والقوارب وصيانة القوارب والمحركات وغيرها من المنتجات المتميزة، منها قارب يعمل بالماء بدلاً من الوقود، وآخر مصنوع من الألمنيوم، ومولدات كهرباء لليخوت والقوارب تعمل بالبطاريات، ومحركات مستدامة.

البيئة والاستدامة

وكان الحفاظ على البيئة والاستدامة وتحقيق نسبة «الصفر» في انبعاثات الكربون جزءاً مهماً من المنتجات الجديدة التي تم عرضها في المعرض.

تقول فيرجيني سيرات نائب رئيس أول للمبيعات والتسويق في شركة سي بابلز الفرنسية: «نعرض للمرة الأولى منتجاً جديداً مميزاً وفريداً من نوعه تحت مسمى فقاعة البحر أي «سي بابلز» فهو قارب يعمل على الهيدروجين فقط ويطير فوق المياه لخفة وزنه».

وتضيف «إن الهدف من بناء هذا القارب هو تحقيق الاستدامة فهو يحقق صفر انبعاثات للكربون كونه يعمل فقط من الهيدروجين المستخرج من المياه ولا يُصدر ضوضاء أيضاً».

وتقول «للمرة الأولى يتم عرضه في المنطقة عبر معرض أبوظبي الدولي للقوارب وهو صمم لخدمات النقل المائي حيث يتسع بين 8 إلى 12 شخصاً ويمكن تحويله إلى قوارب خاصة أو لأغراض أخرى بحسب الطلب».

أحد المحركات (الاتحاد)

وتؤكد سيرات أن «الإمارات تعد من أهم الوجهات البحرية في المنطقة فتركيزنا ينصب عليها ما جعلنا نشارك في معرض أبوظبي الدولي للقوارب». ويبلغ طول القارب 8 أمتار وعرضه 3.5 متر ويمتاز بخفة الوزن.

قارب المنزل

وتعرض شركة بيست مارين الإماراتية منتجات جديدة للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للقوارب وهي هاوس بوت أي «قارب المنزل» وهو مصنوع من الألمنيوم ليكون أخف وزناً، أما المنتج الثاني فهو نظام مبتكر يتم استخدام فيه البطاريات لتوليد الكهرباء في اليخوت والقوارب.

ويقول سيف حمزة رئيس تنفيذي أول للمبيعات والتسويق في شركة إكستريم مارين الإماراتية: «نعرض واحداً من أقوى المحركات والتي تستخدم بشكل رئيس للسباقات العالمية وهو محرك ميركوري ريسينج إيه إم إس 300 آر».

ويشهد المعرض عرض شركة محلية محركات ذات التقنيات المستدامة، حيث أطلق قسم المسعود للطاقة التابع لمجموعة المسعود محركات ذات التقنيات المستدامة لليخوت الضخمة والمصنعة من قبل العلامات التجارية الكبيرة حول العالم.

وتسلط شركة جلاس ديب البولندية، الضوء على أحدث منتجاتها في مجال الترفيه وتقنيات المسح تحت الماء. وأطلقت جهات عارضة، والتي عادت من جديد للمشاركة في المعرض، منتجاتها الجديدة في المنطقة، من بينها إطلاق محرك ميركوري 300 سداسي الأسطوانات من دلما مارين. كما يعود اليخت الطائر ذا فويلر في نسخة هذا العام بتصميم أنيق مُحدّث وفقاً لما كشفت عنه سوبركار بلوندي، وتعود الشركة الرائدة لتصنيع المنازل العائمة، الكوس مارين، إلى المعرض بأكبر منزل عائم في العالم لتسلط الضوء على أحدث الابتكارات الفاخرة في هذا المجال.