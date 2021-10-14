«أبوظبي لبناء السفن» تعرض يختاً داعماً للـ«فاخرة»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تعرض شركة أبوظبي لبناء السفن ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي انطلق أمس الأول في الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، يختاً داعماً أو مساعداً لليخوت الفاخرة والكبيرة لتكون الشركة لأول مرة تدخل في عالم السياحة واليخوت الفاخرة.

فهي أعلنت في معرض موناكو لليخوت الشهر الماضي خلال مشاركتها إلى جانب الدائرة في هذا المعرض، لأول مرة توقيع اتفاقية مع SNO Yachts لبناء هذه اليخوت الداعمة لليخوت الفاخرة حيث تعمل شركة أبوظبي لبناء السفن على بناء البدن والهيكل والأجهزة الميكانيكية لليخت بينما تقوم الشركة الإيطالية بأعمال التجهيز والتصاميم الداخلية النهائية.

وقال فارس عبد العزيز المقطري مدير إدارة تطوير الأعمال في أبوظبي لبناء السفن لـ «الاتحاد» على هامش المعرض «نشارك ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في المعرض، لنكون جزءاً من خطة حكومة أبوظبي لجعلها وجهة سياحية رائدة لاستضافة اليخوت الفاخرة».

وأوضح المقطري حول تفاصيل اليخت المساعد أو الداعم «اليخت الداعم عبارة عن يخت مساعد لا يكون كبيراً بحجم اليخوت الكبيرة، ولكنه مصمم بطريقة فاخرة ويكون الهدف منه تخزين المنتجات التي يريد أصحاب اليخوت أخذها معهم بالرحلات مثل الدراجات المائية على سبيل المثال وسيضم أيضاً أجنحة فاخرة».