«صحة أبوظبي» تستعرض منظومة الابتكارات الرقمية خلال مشاركتها في «جيتكس 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إلى استعراض منظومة الابتكار الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال مجموعة من أحدث المبادرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر. وستسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على أبرز محطات ومنجزات استجابة أبوظبي المتميزة لجائحة كوفيد-19، من خلال استعراض لأحدث التقنيات والابتكارات التي تمت الاستعانة بها لتعزيز كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها خلال الجائحة. كما تستعرض الدائرة جهود أبوظبي الرائدة في مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية، ومدى جاهزيته للمستقبل، وضمان استدامته من خلال التركيز على تطوير الكفاءات والابتكارات الرقمية وتوظيفها.

تبني أحدث التقنيات

قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرة تبني أحدث التقنيات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للتكنولوجيا والتحول الرقمي الذكي، حيث يأتي أسبوع جيتكس للتقنية في كل عام ليقدم منصة رائدة لاستعراض أبرز المبادرات الوطنية المتميزة. ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى تسليط الضوء على منظومة الابتكارات الرقمية والتقنية في أبوظبي، واستعراض تجربتنا الرائدة في المجال وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية».

وأضاف الكعبي: «يعتبر أسبوع جيتكس للتقنية من أبرز المحافل التقنية العالمية، ويمثل فرصة مثالية لدائرة الصحة أبوظبي لعرض التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة التي أسهمت بدور كبير في تعزيز كفاءة وفعالية الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ونحرص في دائرة الصحة أبوظبي على تطوير وتفعيل منظومة ابتكار متميزة ترفد جهود الشركات الناشئة المتخصصة بالتقنيات الصحية بكل ما تحتاجه لنجاح أعمالها، إلى جانب العمل على بناء وتوطيد الشراكات البناءة مع مختلف الأطراف المعنية المحلية والدولية. ونؤكد التزامنا في دائرة الصحة أبوظبي بمواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الرائدة التي تمكننا من المضي في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا القائمة على ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير وممارسات الكفاءة والجودة العالمية».

تعزيز الشراكات

وضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية من خلال عقد الشراكات المثمرة التي تساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والسياحة العلاجية للمرضى من مختلف أنحاء العالم. وتسلط دائرة الصحة أبوظبي الضوء ضمن مشاركتها على عدد من الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

دعم الشركات الناشئة

في إطار جهودها المتواصلة لتوفير الدعم للشركات الناشئة، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي لدعم أربع شركات ناشئة متخصصة بتوفير الحلول المبتكرة للمساهمة في تعزيز خدمات القطاع الصحي، وتجسيد الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والارتقاء بخدماته. وتعمل الدائرة على دعم الشركات الأربع، وهي «هاوس كول»، و«وينسك سمارت هوسبيتال»، و«بروفين ميد»، وMindTals من خلال موائمة الحلول التكنولوجية مع الاحتياجات الصحية المحلية وتقديم إطار تنظيمي ملائم لتطبيق التكنولوجيات وتنفيذها بالإضافة لتسهيل الوصول لشبكة أصحاب العلاقة والمستثمرين الراغبين بدعم ورعاية مشروعاتهم وأفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية واعدة. وبالرغم من تنوع الرؤى والأهداف لهذه الشركات، إلا أن جميعها يقوم على طرح وتنفيذ المشروعات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.