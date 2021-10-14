«دائرة البلديات والنقل»: 100% رقمنة الخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة البلديات والنقل، ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، ضمن منصة رقمية تجمع تحت مظلتها 31 جهة حكومية وأكاديمية في إمارة أبوظبي تحت شعار «حكومة المستقبل».

وتعمل الدائرة حالياً على رقمنة خدماتها بنسبة 100% وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدم الدائرة لمحة خلال أسبوع جيتكس تتضمن؛ مشروع حافلة عند الطلب، وخدمات الشؤون المؤسسية المشتركة في منصة سعيد، وخدمات الدائرة المتكاملة على بوابة «تم» الرقمية.