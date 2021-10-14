فنادق الإمارات.. انتعاش على إيقاعات إكسبو

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يشهد القطاع الفندقي في الدولة منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، موجة انتعاش «استثنائية» عكستها معدلات الإشغال القياسية في العديد من المنشآت الفندقية خاصة في إمارة دبي والتي وصلت إلى طاقتها القصوى، والارتفاع القوي في أسعار وعائدات الغرف المتاحة والذي تجاوز معدلات ما قبل الجائحة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %.

وأكد مديرو مجموعات فندقية وفنادق عاملة في الدولة، أن الإقامات الفندقية في دبي سجلت رواجاً كبيراً بالتزامن مع «إكسبو 2020»، مستفيدة من التدفقات السياحية الضخمة التي استقبلتها الإمارة خلال الأيام العشرة الأولى من الحدث والتي شملت إلى جانب وفود الدول والمنظمات المشاركة، أعداداً كبيرة من الزوار القادمين خصيصاً لزيارة «إكسبو» من كافة أنحاء العالم والذين شكلوا نحو ثلث أعداد زوار «إكسبو» خلال هذه الفترة.

وقال سانديب واليا - الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: إن فنادق المجموعة، شهدت زخماً جيداً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بفضل «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن مؤشرات الحجز حتى الآن تبدو مشجعة جداً، متوقعاً أن يتواصل الاتجاه التصاعدي طوال الأشهر الستة المقبلة.

قال هيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: إن قطاع الضيافة في دبي والإمارات العربية المتحدة يشهد تعافياً سريعاً إلى مستويات ما قبل «الجائحة»، مدفوعاً بالازدياد في الطلب وحجوزات عبر جميع قطاعات السفر، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال تشهد ارتفاعاً واضحاً.

وأوضح مطر أنه منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي» بدأنا نلمس بالفعل تأثيراً إيجابياً على القطاع، ومن المتوقع أن تسجل الفنادق نمواً متواصلاً خلال فترة المعرض الممتدة لستة أشهر، لافتاً إلى أنه ووفقاً لتوقعات مؤسسة «اس تي آر» المتخصصة في البيانات الفندقية، للربع الرابع من 2021، سترتفع نسبة إشغال الفنادق بنسبة 77%، مع زيادة متوقعة بنسبة 86% في الإيرادات لكل غرفة متاحة على أساس سنوي، متوقعاً أن تمتد الآثار الإيجابية لـ«إكسبو 2020 دبي» على قطاع الضيافة إلى جميع إمارات الدولة. وأوضح مطر أن المجموعة وقعت العديد من الاتفاقيات في الإمارات لتوسيع وجود علاماتها التجارية، بما في ذلك اتفاقية إدارة لتقديم علامة، فوكو إلى وجهة دبي في نخلة جميرا والتي من المتوقع أن تفتح أبوابها للضيوف في ديسمبر 2021، بالإضافة إلى 13 فندقاً آخر تشمل فوكو بونينجتون، إنتركونتيننتال ميناء العرب في رأس الخيمة، وستايبريدج سويتس مركز دبي المالي.

دفعة قوية

بدوره، قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة ستاي ويل للضيافة: إن افتتاح «إكسبو 2020 دبي» يعد حدثاً تاريخياً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك بالنسبة لقطاع الضيافة، الذي يتجهز له منذ سنوات طويلة. وأوضح أن فندق بارك ريجيس كريس كين سجل زيادة مطردة في حجوزات الوفود المشاركين في المعرض إلى جانب الزوار، والتي تعزز بدورها توقعات بتسجيل معدلات إشغال قوية خلال الربع الرابع من عام 2021 تصل إلى 100%.

وأكد أن المجموعة تعمل بشكلٍ مُستمر على تقييم أداء مختلف الأسواق المشاركة في هذا الحدث الضخم، بهدف تطوير باقاتٍ استثنائية ذات قيمة مضافة من شأنها أن تحظى باهتمام المشاركين والزوار خلال الحدث، خاصة باقات الإقامة طويلة الأمد والترقيات المجانية للغرف فضلاً عن الأسعار التفضيلية عند استخدام غرف الاجتماعات الداخلية، جنباً إلى جنب مع تعزيز عملية التعاقد مع الشركاء، وضمان أسعارٍ مرنة للحجوزات المُباشرة ستشمل تذاكر إكسبو التي ستكون سارية المفعول طوال فترة انعقاد الحدث.

الفنادق تتصدر

من جهته، قال خوان كارلوس رينا مدير عام فندق ديوكس النخلة رويال هايداواي: إن انطلاق «إكسبو 2020 دبي» أسهم بالفعل في تدشين عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتحديثات التي تطلقها حكومة الإمارات.

وأوضح أن قطاع الضيافة في الإمارات يأتي في صدارة القطاعات المستفيدة من هذا الحدث نتيجة التدفقات الضخمة المتوقعة من الزوار، والتي ستزيد بدورها من معدلات الإشغال ومن إيرادات الغرف المتاحة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقامات طويلة

وأضاف أن مجموعة فنادق بارسيلو، التي تضم 5 فنادق بطاقة 1.630 غرفة تتطلع إلى الترحيب بالضيوف الدوليين والمحليين، مشيراً إلى قيامها بعقد اتفاقية مع إدارة معرض «إكسبو دبي»، لتصبح موزعاً معتمداً لتذاكر دخول المعرض، وكذلك توقيع اتفاقية مع الجناح الإسباني كأحد رعاته الرئيسيين وراعي الضيافة للجناح، كما حدث في معرض «إكسبو» الأخير في ميلانو. وقال: إن الفندق يُعد مقراً لإقامة الوفد الإسباني الرسمي المشارك في الجناح الإسباني ولجميع المهندسين والعاملين الإسبان الذين قاموا بتشييد الجناح، فضلاً عن حجوزات الفرق الاستعراضية العالمية الإسبانية التي تشارك في فعاليات الجناح الإسباني والمعرض.

ارتفاع مستويات الثقة

وأكد رينا ثقته في تحسن الإشغال في جميع فنادق الدولة خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع انعقاد معرض «إكسبو دبي» وتحسن الطقس وحلول الموسم الشتوي والمناخ المعتدل الذي يفضله زوار الإمارات من كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى رفع المجموعة من جهوزية فنادقها لأعلى مستوى استقبالاً لزوار المعرض، ومواصلة التنسيق مع كبرى الشركات السياحية لإطلاق حزم خاصة بالإقامة انسجاماً مع أهمية الحدث العالمي.

وأشار إلى أن معدلات الطلب على الغرف تشهد زيادة متواصلة منذ انطلاق المعرض، وانتعاشاً في نسب الإشغال ضمن فنادق المجموعة في الدولة متوقعاً أن ينعكس هذا الزخم في الحركة الفندقية والسياحة على ازدهار اقتصاد دولة الإمارات.

ذروة الطلب

قال طارق مدانات - مدير عام فندق ديوكس النخلة: الطلب على الإقامات الفندقية بدا ملموساً قبل شهر من انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وتسارعت وتيرة الحجوزات حتى وصلت إلى ذروتها مع بداية شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإشغال أكثر من 90 % متوقعاً أن يستمر الطلب المرتفع طوال مدة المعرض. وأوضح أن استضافة المعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وضخ الاستثمارات الضخمة ساهما في نمو قطاع السياحة في دبي بشكل عام والفندقي بشكل خاص، مشيراً إلى أن إطلاق الفندق مجموعة من العروض والباقات تناسب زوار المعرض، منها «الإقامة الطويلة» وتضم مساكن الإقامة الطويلة خيارات متنوعة، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين شقق الاستوديو. ويوجد في كل شقة مطبخ صغير مجهز بالكامل، إلى جانب خدمة الاتصال السريع بـ«الإنترنت» المجانية.

عروض خاصة

قالت صوفي بلونديل مدير عام فندق ذا إتش دبي: إن قطاع الضيافة والفنادق في الدولة حقق نسب إشغال مرتفعة بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية المرافقة لهذا الحدث الضخم، مشيرة إلى أن فندق ذا إتش دبي الذي يعد شريكاً رسمياً لبائعي التذاكر في «إكسبو 2020 دبي»، حرص على تقديم باقات فندقية حصرية تشمل الدخول المجاني إلى المعرض، فضلاً عن خصم ثابت بنسبة 30 % على أفضل أسعار الغرف المتاحة.