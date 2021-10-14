«دبي للسلع» يفوز بجائزة «أفضل منطقة حرة في العالم»

دبي (الاتحاد) حصل مركز دبي للسلع المتعددة، على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2021» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، للعام السابع على التوالي. وتعدّ هذه الجائزة المرموقة، وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه منطقة حرة، بمثابة شهادة على الأداء الاستثنائي لمركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020 والجهود التي بذلها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال. كما حصل مركز دبي للسلع المتعددة على جائزة أفضل منطقة حرة في العالم للعام وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط - من حيث استقطاب كبرى العلامات التجارية، وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام، وحصل على جوائز التميز العالمية وعلى مستوى الشرق الأوسط وتكريم شرفي على الاستجابة لجائحة كوفيد- 19، والاستثمار في البنية التحتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد تقارير الاستدامة، والقيادة.

الفرص المتاحة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن الحصول على جائزة مجلة إف دي آي لأفضل منطقة حرة في العالم للعام للمرة السابعة على التوالي ليس فقط شهادة على القيمة والفرصة المتاحة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، بل على مرونته في مواكبة الطلب العالمي. وبقيامنا بذلك، لم ندعم فقط الأعضاء الحاليين لدينا خلال عام 2020، بل حققنا أيضاً أرقاماً قياسية في تسجيل الشركات الجديدة بفضل حزم دعم الأعمال التي نطرحها والتي قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا للقطاعات المختلفة، مع توسيع خدماتنا الموجودة مسبقاً عبر الإنترنت. وهذا جنباً إلى جنب مع افتتاح مكاتب تمثيلية دولية لنا في تل أبيب وشنجن، ومركز الكريبتو ومركز الكاكاو الجديدين التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة اللذين يقدمان فرصاً متزايدة للشركات من جميع الأنواع لتصبح جزءاً من مجتمعنا المتنوع للغاية، والاستفادة من الربط العالمي لدينا والذي لا مثيل له». ترتكز جوائز التميز للقيادة على قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على التكيف بسرعة مع المشهد الوبائي وتقديم الإغاثة، وأبحاثه الرائدة حول مستقبل التجارة.

ويتناول تقرير «مستقبل التجارة» الحائز عدداً من الجوائز تأثير الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 والاتجاهات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على نمو التجارة وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. بالإضافة إلى تقديم التحليل، يقدم التقرير توصيات واضحة وملموسة بشأن السياسة التجارية للحكومات والشركات. وقد تم تحميل التقرير، الذي ينشر مرتين في السنة منذ عام 2016، أكثر من 500000 مرة.

إشادات شرفية

تلقى مركز دبي للسلع المتعددة «إشادات شرفية» لتقاريره المتعلقة بالاستدامة بناءً على اعتماد إطار عمل 5C المعزز للاستدامة وتعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة للمنطقة، والتحول الرقمي والشفافية. تقدّر الجائزة التقدم الذي أحرزه مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والالتزام بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكلها مفصلة في تقرير الاستدامة السنوي لمركز دبي للسلع المتعددة والمتوفر هنا. تم تقييم أكثر من 70 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم وفقاً لمجموعة من المعايير متعددة التخصصات.

وضم فريق التحكيم للجوائز طاقم التحرير المتخصص في صحيفة فايننشال تايمز ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة. سجل الفريق كل ترشيح في فئات، بما في ذلك الاستراتيجية، والاستجابة لجائحة كوفيد-19، وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. الأرقام القياسية على الرغم من بيئة الأعمال التي تشكلت بفعل الجائحة، سجل مركز دبي للسلع المتعددة رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز في عام 2020 حيث وصل عددها إلى 2025، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة في خمس سنوات.

وأسهمت في ذلك إلى حد كبير حزمة دعم الأعمال التي تم طرحها في شهر مارس 2020، وهي أكبر حزمة حوافز يطلقها مركز دبي للسلع المتعددة على الإطلاق، حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات الحالية والجديدة. واستفادت أكثر من 8000 شركة من أكثر من 13000 عرض إغاثة وحوافز على مدار العام، مع إبداء اهتمام من جهات في أكثر من 149 دولة. نظراً لاستجابة السوق الإيجابية، تم توسيع الحزمة وتمديدها حتى نهاية عام 2020. كما دخل مركز دبي للسلع المتعددة في شراكة مع مؤسسات مالية، وبالتحديد بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق، لتوفير حلول مصرفية مرنة للشركات الجديدة والقائمة مصممة لتلبي احتياجاتها لتجاوز تأثير الجائحة.

واستمر الأداء القياسي لمركز دبي للسلع المتعددة في عام 2021. وكانت الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام تمثل أفضل فترة تسعة أشهر على الإطلاق لمركز دبي للسلع المتعددة بالنسبة لعدد الشركات الجديدة المسجلة. وقد تضمن ذلك أفضل أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر على الإطلاق.

دعم المجتمع

تماشياً مع التزام مركز دبي للسلع المتعددة المستمر بتوفير بيئة عمل من الدرجة الأولى، تم إطلاق برنامج جديد لتأمين حماية الموظفين لجميع موظفي مركز دبي للسلع المتعددة وموظفي الشركات الأعضاء. يوفر النظام المزيد من الحماية للموظفين في حال تخلف صاحب العمل عن دفع رواتبهم أو مكافأة نهاية الخدمة أو تكلفة العودة إلى بلدانهم. كما قدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت للشركات الأعضاء. وغطت الجلسات التي تم تقديمها بالتعاون مع خبراء الصناعة مجموعة متنوعة من الموضوعات لمساعدة الشركات في العمليات اليومية بالإضافة إلى إستراتيجية العمل الشاملة. كما تم إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم قطاع المأكولات والمشروبات على وجه التحديد في جميع أنحاء المنطقة.

ودخل مركز دبي للسلع المتعددة في شراكة مع «طلبات» و«كريم» لتقديم خصومات على الطلبات من 188 مطعماً مختلفاً في مجتمع أبراج بحيرات جميرا. وكانت النتيجة زيادة بنسبة 118٪ في أعداد العملاء الذين اكتسبتهم المطاعم. السلامة أولاً بينما كان العالم يصارع تأثيرات جائحة كوفيد 19، كان مركز دبي للسلع المتعددة في الطليعة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها الجائحة وحماية سلامة ورفاهية موظفيه والمجتمع ككل. أطلق مركز دبي للسلع المتعددة على الفور سياسة العمل عن بعد للموظفين بينما استمرت الأعمال دون انقطاع. وفي برج الماس، المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، تم توفير معدات الفحص الحراري على الفور عبر جميع نقاط الدخول إلى المبنى. وتم ولا يزال يتم نشر الفرق مرتين يومياً لتنظيف وتعقيم المكاتب والمناطق المشتركة.

ومع تخفيف القيود واستئناف الأنشطة التجارية، يتم الآن تزويد جميع موظفي مركز دبي للسلع المتعددة الذين يتعاملون مع العملاء بشكل مباشر بأقنعة الوجه وقفازات ومطهرات متوفرة عبر طوابق المكاتب ومراكز الخدمة. للحد من انتشار الفيروس، تم إطلاق حملة تواصل عامة في جميع أنحاء المنطقة التجارية لتقديم التوجيه والمشورة للسكان والشركات. وتم إرسال تعاميم يومية إلى الشركات الأعضاء مع تحديثات بشأن آخر إعلانات وتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلقى جميع مالكي الأبراج وإدارات المباني في المنطقة إرشادات بشأن بروتوكولات التواصل والنظافة الواجب اتباعها وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية.

سهولة ممارسة الأعمال

جاء الأداء الذي حطم الأرقام القياسية أيضاً نتيجة للتحسينات الكبيرة في خدمة العملاء في مركز دبي للسلع المتعددة، وإجراءات تأسيس الشركات المبسطة والرقمية وبدء ممارسة الأعمال بشكل أسرع، وكل ذلك عزز من سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة. ومن خلال توفير تجربة رقمية سلسة للعملاء لتأسيس الشركات في دبي، فإن مركز دبي للسلع المتعددة في وضع جيد للاستجابة لتغير سلوكيات المستهلكين والأعمال، والتي تعطي الأولوية الآن للمعاملات عبر الإنترنت. اليوم، 85٪ من الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة تقوم بذلك رقمياً، مقارنة بــ 40٪ في عام 2015. تعزيز التدفقات التجارية للاستمرار في تمكين التدفقات التجارية إلى إمارة دبي وعبرها، قام مركز دبي للسلع المتعددة بتنظيم حملته الترويجية الرائدة المباشرة «وجد من أجل التجارة» (Made for Trade Live ) عبر الإنترنت في عام 2020، حيث نظم 19 جلسة افتراضية في الأسواق الرئيسية.

كما افتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبين تمثيليين في تل أبيب بإسرائيل و شنجن بالصين لدعم الشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمال تجارية في إمارة دبي بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي للسلع المتعددة بتحويل جميع فعاليات التواصل والندوات التعليمية لتكون عبر الإنترنت. وتم تمكين الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى 83 ندوة وفعالية للتواصل عبر الإنترنت، بمعدل جلستين في الأسبوع. بشكل عام، كان عدد المشاركين في فعاليات مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2020 نحو 11000 مشارك.

تمكين تجارة السلع

بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة في شهر يونيو 2020، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خططه لتوسيع كلتا المنشأتين وعزمه مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات وزيادة الخدمات وتعزيز الطاقة الاستيعابية. وقد نشأ هذا عن زيادة الطلب من تجار السلع على استخدام هذه المرافق للتواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية. في الواقع، قام مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بتسهيل 7 ملايين كيلوغرام من شحنات القهوة بينما تم التعامل مع 40 مليون كيلوجرام من الشاي من خلال مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خطط لإطلاق مركز كاكاو متطور. وسيحتضن المركز في البداية مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو ويعمل على تحويل الإمارة إلى مركز تجاري دولي للأغذية فائقة الجودة ذات الطلب العالي.

من جانبها، استضافت بورصة دبي للماس أكبر مناقصة للماس الخام على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة - حيث تم بيع ما مجموعه 379,912 قيراطاً من الماس الخام بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم) في شهر ديسمبر 2020. في عام 2020، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز» لإطلاق مركز كريبتو في دبي، وهو منظومة فريدة توفر الوصول إلى رأس المال والموارد والفرص للمبتكرين ورجال الأعمال والرواد. وبدعم من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة الذي تم إطلاقه الآن مركزاً سريع النمو لتطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين، مدعوماً بإطار تنظيمي للشركات التي تطرح وتصدر وتدرج وتتداول الأصول المشفرة في مركز دبي للسلع المتعددة.