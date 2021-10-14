«صحة أبوظبي» تستعرض منظومة الابتكارات الرقمية في جيتكس

أبوظبي (الاتحاد) تستعد دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إلى استعراض منظومة الابتكار الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال مجموعة من أحدث المبادرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر. وستسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على أبرز محطات ومنجزات استجابة أبوظبي المتميزة لجائحة كوفيد-19، من خلال استعراض لأحدث التقنيات والابتكارات التي تمت الاستعانة بها لتعزيز كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها خلال الجائحة. كما تستعرض الدائرة جهود أبوظبي الرائدة في مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية، ومدى جاهزيته للمستقبل، وضمان استدامته من خلال التركيز على تطوير الكفاءات والابتكارات الرقمية وتوظيفها.

التحول الرقمي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرة تبني أحدث التقنيات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للتكنولوجيا والتحول الرقمي الذكي، حيث يأتي أسبوع جيتكس للتقنية في كل عام ليقدم منصة رائدة لاستعراض أبرز المبادرات الوطنية المتميزة. ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى تسليط الضوء على منظومة الابتكارات الرقمية والتقنية في أبوظبي، واستعراض تجربتنا الرائدة في المجال وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية».

وأضاف الكعبي: «يعتبر أسبوع جيتكس للتقنية من أبرز المحافل التقنية العالمية، ويمثل فرصة مثالية لدائرة الصحة أبوظبي لعرض التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة التي أسهمت بدور كبير في تعزيز كفاءة وفعالية الاستجابة لجائحة كوفيد - 19. ونحرص في دائرة الصحة أبوظبي على تطوير وتفعيل منظومة ابتكار متميزة ترفد جهود الشركات الناشئة المتخصصة بالتقنيات الصحية بكل ما تحتاجه لنجاح أعمالها، إلى جانب العمل على بناء وتوطيد الشراكات البناءة مع مختلف الأطراف المعنية المحلية والدولية. ونؤكد التزامنا في دائرة الصحة أبوظبي بمواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الرائدة التي تمكننا من المضي في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا القائمة على ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير وممارسات الكفاءة والجودة العالمية».

تعزيز الشراكات

وضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية من خلال عقد الشراكات المثمرة التي تساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والسياحة العلاجية للمرضى من مختلف أنحاء العالم. وانطلاقاً من التزامها بتوفير أفضل السياسات والممارسات التنظيمية في القطاع الصحي لتحفيز الابتكار، ستسلط دائرة الصحة أبوظبي الضوء ضمن مشاركتها على عدد من الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

وتستعرض دائرة الصحة أبوظبي أيضاً عدداً من المبادرات والمشروعات الرئيسية بما في ذلك «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي، ومحاكي إدارة تأثير الأمراض، ونظام تراخيص دائرة الصحة، ومشروع نقل وتوصيل المستلزمات الطبية باستخدام الطائرات من دون طيار«الدرون»، ومبادرات برنامج«مسرعات الرعاية الصحية».

منظومة منح التراخيص

ويُلبي كل مشروع من هذه المشروعات متطلبات صحية مختلفة تسهم في تعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إذ يعتمد مشروع»شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي«على أدوات حديثة تساعد على التعرف على العرض والطلب على نحو لحظي بناءً على بيانات استشرافية مربوطة بمنظومة منح التراخيص وإدارة الطاقة الاستيعابية في القطاع، في حين بني»محاكي إدارة تأثير الأمراض«على أساس البيانات التاريخية المحلية، ويدعم بشكل أساسي جهود تخصيص الموارد وتحديد أولويات المبادرات الواجب إطلاقها.

وقد تم إطلاق نظام تراخيص دائرة الصحة الإلكتروني في يونيو 2020 ليقدم حلول مبتكرة للمستخدمين بما يسهل وصولهم لخدمات التراخيص وإنجازها بكفاءة ودقة لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية. ويقوم مشروع نقل وتوصيل المستلزمات الطبية باستخدام الطائرات من دون طيار«الدرون»، المزمع إطلاقه في العام 2022، على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الدرون تضم 40 محطة لدعم القطاع الصحي.

وبالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، يهدف المشروع الذي يمثل تعاوناً مشتركاً بين دائرة الصحة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني وشركتي«SkyGo» و«Matternet» المتخصصتين في مجال الطائرات من دون طيار، إلى تحقيق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة. أما مشروع برنامج«مسرعات الرعاية الصحية، فيعمل على دعم الشركات الناشئة في المجال الصحي، وتقديم بيئة مرنة تسهم في نمو الشركات الناشئة بهدف تقديم أحدث الخدمات الصحية الرقمية في إمارة أبوظبي.

دعم الشركات الناشئة

وفي إطار جهودها المتواصلة لتوفير الدعم للشركات الناشئة، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي لدعم أربع شركات ناشئة متخصصة بتوفير الحلول المبتكرة للمساهمة في تعزيز خدمات القطاع الصحي، وتجسيد الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والارتقاء بخدماته. وتعمل الدائرة على دعم الشركات الأربع، وهي«هاوس كول»، و«وينسك سمارت هوسبيتال»، و«بروفين ميد»، وMindTals من خلال موائمة الحلول التكنولوجية مع الاحتياجات الصحية المحلية وتقديم إطار تنظيمي ملائم لتطبيق التكنولوجيات وتنفيذها بالإضافة لتسهيل الوصول لشبكة أصحاب العلاقة والمستثمرين الراغبين بدعم ورعاية مشروعاتهم وأفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية واعدة. وبالرغم من تنوع الرؤى والأهداف لهذه الشركات، إلا أن جميعها يقوم على طرح وتنفيذ المشروعات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.

تطبيق هاوس كول

وتستعرض شركة «هاوس كول» تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة الذي يتيح الوصول إلى خدمات الرعاية بيسر وسهولة من خلال توفير الاستشارات الطبية عن بُعد أو في المنزل والتي أثبتت كفاءة وفعالية عالية خلال جائحة كوفيد–19. وستعرض شركة «وينسك» جهاز التتبع المبتكر الذي يوفر رؤية أفضل لعمليات المستشفيات الرامية لتعزيز معايير السلامة العامة. وستقدم شركة «بروفين ميد» تجهيزات طبية ذكية قابلة للارتداء تقوم بقراءة نسبة امتلاء المثانة، وتتنبأ في حال حدوث تسرب أو أية مشاكل أخرى محتملة وتوفر تنبيهات فورية للمرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتركز خدمات شركة MindTles على التطبيب عن بعد، وتوفر استشارات الصحة النفسية عن بُعد من خلال الألعاب والموارد المختلفة، كما توفر الشركة منصة خاصة بالاستشارات الطبية عبر الإنترنت.





