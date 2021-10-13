تفاهم بين «المركزي» و«سوق أبوظبي العالمي»

دبي (الاتحاد)

وقع المصرف المركزي، على هامش مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي للتعاون في مجال تطوير نظام متكامل للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. ويشمل الاتفاق التعاون على تطوير وتنمية هذا النظام، من خلال إطلاق المبادرات والأنشطة المشتركة. وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل المصرف المركزي، مع سوق أبوظبي العالمي على تطوير برنامج بيئة اختبارية مشتركة، يتيح لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلولها المبتكرة ضمن إطار برنامج البيئة الاختبارية الرقمية الحالية. كما تنص المذكرة على التعاون في إطلاق مبادرات وأنشطة خاصة بالتكنولوجيا المالية بين الطرفين، بما في ذلك برامج المسرعات والمسابقات وورش العمل والندوات والمؤتمرات والمشاريع. وتعقيباً قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تعد قدرة دولة الإمارات على تطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والرقمنة من أهم العوامل التي تشكل مستقبل نظامها المالي، وسيلعب توقيع هذه المذكرة مع سوق أبوظبي العالمي دوراً مهماً في التزام المصرف المركزي بتمكين انتشار أكبر لحلول التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الإمارات، معرباً عن ثقته بأن هذه المذكرة سوف تجتذب لاعبين رئيسين في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدولة، وستسهم في خلق بيئة متطورة تدعم الابتكار، بما يتماشى مع خطط النمو الاقتصادي الطموحة للدولة وتطلعاتها المتعلقة بالتحول الرقمي». ومن جهته، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس سوق أبوظبي العالمي: «لاشك بأن قطاع التكنولوجيا المالية يرسم وجه النظام المالي العالمي بشكل متسارع، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية لضمان تطوير القطاع بشكل متكامل»، مؤكداً سعي سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه إلى توفير أطر العمل التنظيمية المتطورة والحلول المبتكرة.