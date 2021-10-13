مكتوم بن محمد: حكومة الإمارات تواصل العمل لتحقيق سعادة شعبها

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم دليل على أن حكومة الإمارات العربية المتحدة، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها، وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن. وأشار سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تُعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أنه قد تم إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2022 - 2026، استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه، لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المنشودة.