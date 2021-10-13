«دو» تحقق إنجازات في نشر شبكة الجيل الخـامس

دبي (وام)

حققت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنجازات مهمة في إطار جهودها لنشر شبكة الجيل الخامس وإثراء تجارب عملائها على امتداد دولة الإمارات حيث أعلنت الشركة عن تسجيل شبكة الجيل الخامس الخاصة بها أعلى معدل لمتوسط السرعات على مستوى دولة الإمارات بحسب نتائج الاختبارات التي أجرتها جهات مستقلة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها «دو» خلال الفترة الماضية والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتطوير شبكة الجيل الخامس والتأكد من تمتعها بمستوى عال من الأداء والكفاءة بما يضمن تسخير شبكة الجيل الخامس وتوظيف الإمكانات التي تقدمها في سبيل دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة وحصول العملاء على خدمات اتصال عالية الجودة وتتوقع الشركة توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل 90% من سكان الإمارات بحلول نهاية العام 2021.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تشكل تقنية الجيل الخامس ركيزة أساسية لدعم تطور قطاع الاتصالات ومختلف قطاعات الأعمال الأخرى إضافة إلى دورها في تعزيز مكانة الدولة عبر مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وفي الوقت الذين نعلن فيه اليوم عن هذه الإنجازات اللافتة وكلنا فخر بتأكيد التزامنا بالعمل على تلبية متطلبات عملائنا من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها شبكة الجيل الخامس الأسرع والأكثر كفاءة على مستوى الدولة فضلا عن المساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات بما يضمن حصول عملائنا على أفضل التجارب في عالم الاتصال.

وسيساهم توسيع نطاق تغطية شبكتنا لتشمل 90% من سكان الإمارات في تمكين المزيد من الأفراد والشركات والقطاعات من الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا».