العدل تطلق التحديثات على النظام الإلكتروني لـ "برنامج الاعتراضات الضريبية"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة العدل إطلاق تحديثات على النظام الإلكتروني برنامج الاعتراضات الضريبية؛ بهدف اختصار الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين، مما يسهل النظام الجديد على الأطراف، سواء كانوا أفراداً أو شركات، ممن يرغبون في تقديم اعتراضاتهم على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب الصادرة بحقهم، أن يقوموا بذلك من خلال الدخول إلى النظام الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني www.moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار نظام الاعتراض الضريبي، من ضمن الأنظمة الإلكترونية، واتباع الدليل الإرشادي لنظام الاعتراض الضريبي، بإرفاق مستنداتهم وطلباتهم، حيث يتم تقييدها من تاريخ تسلمها في النظام، وتحال على الفور إلى اللجان الضريبية المختصة، ويستطيع المعترض أن يقدم اعتراضاته بنفسه، أو من يمثله ضد قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب، وبمجرد تقديمه، يستطيع الجميع من المعترضين وممثلي المعترض ضدهم، الاطلاع عليه ويستطيعون البدء في التعامل معه، والرد عليه من خلال تقديم المذكرات الجوابية، وإرفاق المستندات، وتقارير الخبراء المتعلقة بتلك الاعتراضات بناء على طلبات القضاة.