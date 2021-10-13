تعاون بين «غرفة أبوظبي» و«الأعمال الإماراتي الصربي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع نادي الأعمال الإماراتي الصربي.

وقع من جانب الغرفة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وسانيا ردلوفوكي المدير التنفيذي للنادي.

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من إدراك الجانبين بأهمية تعزيز وتوثيق علاقات التعاون المتبادل وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضائهما، وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة لهما كنظــام عالمــــي للشراكـة الإيجابية ونقل الخبـرات وأفضل الممارسات والاستثمارات والشراكات المتبادلة.

وأكد محمد هلال المهيري اهتمام مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بتعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع صربيا، داعياً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المجدية لتعزيز مستويات التجارة بين الجانبين، والارتقاء بها، ولافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تشكل نقطة مثالية لتأسيس الأعمال والتجارة والاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية وبيئة استثمارية متميزة ما يتيح لقطاع الأعمال في صربيا فرصة تنويع تجارته الخارجية والدخول إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.