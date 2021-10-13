تعاون بين الجامعة الأميركية ومحاكم «دبي المالي»

دبي (وام)

وقعت الجامعة الأميركية في الإمارات «AUE» اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى التعاون بين الطرفين في إطار تعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة، ضمن اهتمام الجامعة بتخريج دفعات من طلاب كلية القانون، يكون لديهم أفضل الممارسات القانونية والقضائية، بهدف كسب خبرات من كيانٍ قانونيِّ له ثقله وخبرته في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، ممثلةً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الأميركية الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، والقاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ممثلاً عن المحاكم، بحضور البروفيسور ويليام كورنويل النائب الأعلى لرئيس الجامعة والدكتور عامر غسان فاخـوري عميد كلية القانون من قبل الجامعة، والقاضي علي المدحاني رئيس العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وآمنة العويس المسجل العام محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأحمد الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم.

وقال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية، إن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام الجامعة، عبر كلية القانون، بإعداد جيلٍ قادمٍ من الطلاب لديها، يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، من خلال تأهيلهم وتطوير إمكاناتهم، بما ينعكس على مسيرتهم المهنية ومجتمع القانون بشكل عام.

واتفقت الأطراف، على التشاور وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.