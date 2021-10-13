«ائتمان الصادرات» عضو دائم في «اتحاد بيرن»

دبي (الاتحاد)

وافق اتحاد بيرن، وهو اتحاد عالمي يمثل صناعة ائتمان الصادرات العالمية وتأمين الاستثمار، على العضوية الدائمة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لاتحاد بيرن الذي عقد في بودابست، المجر، في الفترة ما بين 11-15 أكتوبر 2021، وذلك تتويجاً لجهود الاتحاد لائتمان الصادرات لتعاونها الدائم مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجال إعادة التأمين والائتمان قصير الأجل واستراتيجيات الشراكة، وبفضل توظيفها للابتكار واستمرارها بدعم نمو الشركات الإماراتية المصدرة، من خلال تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سعيد بالثقة التي حظينا بها من نظرائنا في اتحاد بيرن، وأود أن أتقدم بالشكر لجميع وكالات ائتمان الصادرات التي صوتت لصالح شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما أود أن أعبّر عن خالص امتناني لفريق عمل الشركة على مهنيتهم العالية وجهودهم المستمرة التي إسهمت في توالي إنجازات الشركة منذ بدء عملياتها في عام 2018. فخورون بحصولنا على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن الذي يعد منصة فريدة للمشاركة في الحوارات العالمية والتعاون مع أصحاب العلاقة للحصول على معلومات متعمقة حول قطاعات الطاقة، وحماية الائتمان والتمويل التجاري، والتي ستسمح لنا بالاستمرار في تعزيز نمو وتقدم الشركات الإماراتية.»

وحتى سبتمبر 2021، أصدرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة 3.4 مليار درهم (3 أضعاف القيمة في الفترة نفسها من العام الماضي)، أي ما يعادل حماية لتجارة إماراتية غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم (50% منها صادرات).