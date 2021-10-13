«أبوظبي للجودة» يفتش 18824 منتجاً خلال الربع الثالث

أبوظبي (وام)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري زيارات تفتيشية شملت 18824 منتجا متنوعا من المنتجات المعروضة في منافذ البيع والمراكز التجارية على مستوى الإمارة، إضافة إلى تنفيذ 2319 عملية تحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق.

ونفذ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس زيارات ميدانية للأسواق والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المنتجات وأدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في أبوظبي وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق عدالة الأسواق، بالإضافة إلى التفتيش على 4554 منتج إلكترونيا.

وأوضح خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن القطاع حقق نتائج مهمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي العبوات المعبأة مسبقاً والتي تم التحقق منها 308 منتجات، وذلك بواقع عدد عينات بلغ 7080، كما بلغ إجمالي المنتجات المسحوبة من الأسواق 28 منتجاً وهو ما يعادل 521 سلعة، وإجمالي 21 منتجا مصححاً وهو ما يعادل 1759 سلعة حتى الربع الثالث من العام الجاري، مؤكداً أن الزيارات التفتيشية الميدانية وعلى مواقع البيع الالكترونية على المنتجات والسلع تأتي للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة والمقلدة بهدف الحفاظ على الثقة في الأسواق من خلال التأكد من مطابقة جميع المنتجات للاشتراطات والمواصفات الموضوعة في أبوظبي.

وأكد المزروعي أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يستهدف من خلال استراتيجيته دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي وجعلها مركزاً اقتصادياً عالمياً من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين للمجلس على بناء الثقة في المنتجات الوطنية.