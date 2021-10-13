انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب

أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، النسخة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يقام على مرسى «أدنيك» في الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2021. حضر الافتتاح معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها.

وشهد المعرض مشاركة 353 شركة عارضة وعلامة تجارية، بنمو نسبته 24% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تأكيداً على أهمية المعرض، باعتباره الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة التي تقام في الدولة في مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وتأتي نسخة العام الجاري بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» وبشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي البحرية، ومجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تتميز الدورة الحالية بالمشاركة العالمية والإقليمية الواسعة، حيث شهدنا مشاركة 28 دولة في المعرض ما أسهم في نمو أعداد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 24%. كما سجلت الشركات الوطنية قفزة مهمة في مشاركاتها لهذا العام، حيث استحوذت على حصة 43% من إجمالي العارضين».

وأشار الظاهري إلى أن نسب النمو تعكس مستوى التطور الذي تميز به البنية التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفق أعلى مستويات المرونة بتوفيره مساحات للعروض الداخلية والخارجية والمائية في الوقت ذاته، ما يعزز تنافسيتنا وقدراتنا على مستوى القطاع.

وارتفعت المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية للدورة الحالية للمعرض لتصل إلى 42 ألف متر مربع وبنسبة نمو وصلت إلى 5 بالمائة، في حين ارتفع عدد اليخوت والقوارب المشاركة على القناة البحرية بنسبة نمو بلغت 8 بالمائة مقارنة مع الدورة السابقة.

من جانبه، قال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة والمملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب ترسيخ مكانته الإقليمية وجهة مثالية تتيح الفرصة للجمهور والمهتمين بالقطاع البحري للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي وصلت إليها قطاعات صناعات القوارب ومعدات الصيد بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية. كما ستتضمن نسخة هذا العام كشف العديد من الشركات عن أحدث منتجاتها وعقد الصفقات والتأسيس للشراكات التي من شأنها أن تعزز نمو هذا القطاع المهم». وشهدت دورة هذا العام زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم.