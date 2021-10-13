عطل كبير لدى مزود الخدمة السحابية الفرنسي «أو في اتش»

باريس (أ ف ب) -تعرضت إحدى أبرز شركات التخزين السحابي في أوروبا، الفرنسية «أو في اتش كلاود»، للانقطاع لأكثر من ساعة اليوم الأربعاء مما انعكس على خدمة العديد من المواقع، مع الاستعداد لإدراجها في البورصة.

تم الإبلاغ عن العطل حوالي الساعة 09,00 (07,00 توقيت جرينتش) على «داون ديتكتور»، المختص برصد أداء المواقع، وأثر على عدد لا يحصى من مواقع التسوق والمعالم الثقافية والشركات، والتي أصبحت غير متاحة أمام مستخدمي الإنترنت.

تعد الشركة، ومقرها في روبيه (شمال فرنسا)، ويعمل بها أكثر من 2400 موظف وتبلغ مبيعاتها 632 مليون يورو، من عمالقة شركات التكنولوجيا الفرنسية.

اشتهرت في البداية كمضيف لمواقع إلكترونية قبل أن تنجح في بناء سوق سحابي أوروبي كان يهيمن عليه إلى حد كبير عمالقة التكنولوجيا الأميركية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

عزا اوكتاف كلابا، المؤسس والمدير العام لشركة «أو في اتش كلاود»، في تغريدة العطل إلى «خطأ بشري»، وأشار إلى أنه شمل «العمود الفقري»، أي شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تربط جميع البنى التحتية للشركة.

وحدث العطل اثر إعداد جهاز توجيه في الساعة 9,12 (بالتوقيت الفرنسي) في الولايات المتحدة، وفق ما أوضح بيان صدر لاحقاً عن الشركة التي اعتذرت من عملائها ووعدت «بتوضيح شفاف لأسباب ونتائج» الحادث.

يأتي الانقطاع في وقت سيء للغاية بالنسبة للشركة التي تسعى لجذب المستثمرين كجزء من الاكتتاب العام الأولي المقرر بعد غد الجمعة.

تعرضت الشركة لحريق في مارس في مركز البيانات الواقع في ستراسبورج، مما تسبب أيضاً في وقوع اضطرابات ضخمة في العديد من المواقع الإلكترونية.

وأبلغت عدة شركات وأفراد على موقع «داون ديتكتور» عن عدم توفر مواقعهم الإلكترونية وعدم القدرة على الوصول إلى رسائلهم الإلكترونية أو حتى استخدام هواتفهم.

أوضح كلابا في تغريدة أن الفشل مرتبط بمناورة تقنية قررها مزود الخدمات «أو في اتش» بعد زيادة هجمات القرصنة الهادفة إلى حجب الخدمة.

وأشار إلى أنه «في الأيام الأخيرة، زادت حدة الهجمات لتعطيل الخدمة. قررنا زيادة قدرتنا لمواجهة هذه الهجمات من خلال إضافة بنية تحتية جديدة في الولايات المتحدة».

وأضاف «تسببت إعدادات سيئة لجهاز التوجيه في تعطل» الشبكة.

من المقرر طرح الشركة للاكتتاب العام الجمعة ويتوقع أن تجني نحو 350 مليون يورو، فيما تقيم الشركة بما بين 3,5 و 3,75 مليار يورو.