نتائج الشركات تصعد بالأسهم الأوروبية

لندن (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ساعدت توقعات متفائلة للأرباح من مجموعة ساب الألمانية لبرامج الكمبيوتر ومبيعات فصلية قوية من صانع السلع الكمالية الفرنسي (إل في إم اتش) في تهدئة المخاوف بشأن التضخم.

وبعد بعض الضعف عند الفتح، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوياته في أسبوعين وأغلق مرتفعا 0.7 بالمئة، وهي نفس مكاسب المؤشر الألماني داكس، في حين صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة.

ودفعت انخفاضات في أسهم البنوك المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة فقط.

وقفزت أسهم ساب، شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في أوروبا، حوالي أربعة بالمئة بعد أن زادت توقعاتها للأرباح للعام بكاملة لثالث مرة في أعقاب أداء فصلي قوي.

وصعد سهم (إل في إم اتش) 3.2 بالمئة بدعم من زيادة قوية في مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية في الربع الثالث، لكن مجمل نمو الإيرادات في آسيا والولايات المتحدة تراجع بعد أداء فلكي في النصف الأول من العام.

وتلقت المعنويات دعما أيضا من تسارع غير متوقع في نمو صادرات الصين في سبتمبر.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات للتضخم في الولايات المتحدة زيادة قوية في سبتمبر، مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي في مسار نحو البدء بتقليص إجراءاته التحفيزية في نوفمبر. وتتوقع الأسواق الآن زيادة في أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر 2022.