تقرير: إنتاج النفط الأميركي يهبط في 2021

نيويورك (رويترز) - أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2021 سيهبط بأكثر مما كان متوقعا في السابق، ثم يتحول إلى الارتفاع في 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الخام الأميركي سيهبط بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 11.02 مليون برميل يوميا هذا العام، ثم سيصعد إلى 11.73 مليون برميل يوميا في 2022.