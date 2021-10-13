«الإسلامي للتنمية» يجمع 1.7 مليار دولار من صكوك

الرياض (رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية أن البنك الإسلامي للتنمية باع اليوم الأربعاء صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.7 مليار دولار عند 25 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كانت وثيقة أخرى صادرة أيضا عن أحد البنوك المشاركة في العملية قد أظهرت في وقت سابق أن البنك متعدد الأطراف الذي مقره جدة كان من المتوقع أن يجمع 1.5 مليار دولار من خلال الإصدار.

وتم تقليص الهامش عن سعر استرشادي أولي أمس الثلاثاء بنحو 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة وذلك بعد أن اجتذب إصدار الصكوك طلبات تفوق 2.4 مليار دولار.

ورتبت بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وجيه.بي مورجان وشركة بيتك كابيتال وناتكسيس وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد بيع الدين.

البنك الإسلامي للتنمية، المصنف عند AAA من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، مُصدر دين منتظم في أسواق المال.

وجمع 2.5 مليار دولار في مارس من صكوك استدامة، والتي يمكنها تمويل مشروعات تشمل مجال الطاقة المتجددة.

كما باع البنك صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو العام الماضي.