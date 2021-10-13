أسهم التكنولوجيا ترفع «وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء إذ دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك، مع تجاهل المستثمرين ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين الشهرية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.63 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة ليفتح عند 34372.71 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.36 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4358.01 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 71.24 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 14537.17 نقطة.