ارتفاع أسعار المستهلكين 5.4% في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في سبتمبر، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة وسط تزايد أسعار منتجات الطاقة، الأمر الذي سيلقي بظلال من الشك على وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بأن التضخم المرتفع هو أمر مؤقت.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.3 بالمئة في أغسطس.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.4 بالمئة على أساس سنوي بعد أن تقدم 5.3 بالمئة في أغسطس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن زاد 0.1 بالمئة في أغسطس في أقل زيادة في ستة أشهر. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أربعة في المئة على أساس سنوي بعد زيادة بنفس النسبة في أغسطس.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3 بالمئة وأن يزيد المؤشر الأساسي 0.2 بالمئة.